- Dzisiaj prokurator generalny Waldemar Żurek złożył do TK wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego - przekazała rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak. Dodano, że sprawa ma związek z systemem Pegasus. Z kolei rzecznik Prokuratury Krajowej Piotr Nowak powiedział o złożeniu kolejnego wniosku o uchylenie immunitetu I prezes SN - Małgorzaty Manowskiej.

- W ocenie zespołu materiał dowodowy stwarza uzasadnione podejrzenie, że Bogdan Święczkowski będą funkcjonariuszem publicznym jako Prokurator Krajowy od czerwca 2020 do lipca 2021 przekroczył swoje uprawnienia - wskazała Anna Adamiak w czasie wtorkowej konferencji prasowej.

Dodała, że wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Święczkowskiego został sformułowany przez pion śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej, który zajmuje się kwestią używania oprogramowania Pegasus.

Bogdan Świeczkowski może stracić immunitet. Jest wniosek do TK

W sprawie chodzi o podsłuchiwanie mecenasa Romana Giertycha, co miało być złamaniem tajemnicy adwokackiej. Według śledczych to właśnie Święczkowski "zlecił inwigilację" byłego wicepremiera pierwszego rządu PiS.

Jak podkreśliła prokurator, już sam fakt zlecenia takiej kontroli bez upoważnienia, stanowiło naruszenie prawa. - Istotą przekroczenia uprawnień przez Bogdana Święczkowskiego było to, iż miał świadomość, że część materiałów, które uprzednio pozyskał z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, obejmowało informacje dotyczące tajemnicy adwokackiej. A więc informacji objętych bezwzględnym i względnym zakazem dowodowym - zaznaczyła.

ZOBACZ: Sąd odpowiada prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. "Próba wpływania na orzecznictwo"



Prawo - w ocenie pionu śledczego - złamać miał także prokurator Paweł Wilkoszewski, wobec czego minister sprawiedliwości złożył wniosek do Sądu Najwyższego.

Prokuratura Krajowa skierowała wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa SN

Na konferencji prasowej głos zabrał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.



- Skierowano dziś wniosek o uchylenie immunitetu I Prezesa Sądu Najwyższego. Wniosek wobec Małgorzaty Manowskiej został skierowany do Trybunału Stanu w zakresie dwóch czynów. Według śledczych istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia dwóch przestępstw - przekazał.

Jak wyjaśnił, pierwsze z nich dotyczy przeprowadzenia głosowań w trybie obiegowym kolegium SN, druga zaś sędziego Pawła Juszczyszyna.