Najpopularniejszą partią w Polsce jest Prawo i Sprawiedliwość (32,87 proc. wskazań) - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska (31,12 proc.). Podium zamyka Konfederacja, która uzyskała 11,81 proc. poparcia.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", pod koniec września największym poparciem cieszy się PiS; chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 32,87 proc. badanych (o 1,24 pkt proc. więcej niż w badaniu przeprowadzonym przez Instytut na początku bieżącego miesiąca).

Na drugim miejscu uplasowała się KO z wynikiem 31,12 proc. (spadek o 1,48 pkt proc.).

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,81 proc. (spadek o 0,74 pkt proc.).

Najnowszy sondaż. Na kogo zagłosowaliby Polacy?

Na 6,68 proc. głosów może liczyć Nowa Lewica (spadek o 0,64 pkt proc.), a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna - na 6,66 proc. (wzrost o 1,55 pkt proc.)

Chęć oddania głosu na Partię Razem zadeklarowało w badaniu 4,52 proc. (spadek o 0,97 pkt proc.). Polskę 2050 Szymona Hołowni popiera 4,14 proc. respondentów (wzrost o 0,69 pkt proc.), a Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć na 1,60 proc. poparcia (wzrost o 0,12 pkt proc.).

Głos na "inne ugrupowanie" chce oddać 0,6 proc. respondentów.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster w dniach 27-28 września br. metodą CAWI na próbie 1026 dorosłych Polaków.