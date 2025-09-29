Ziobro wspomniał o Giertychu, natychmiastowa reakcja. "Zniesławia i znieważa"

Ziobro wspomniał o Giertychu, natychmiastowa reakcja. "Zniesławia i znieważa"
Roman Giertych zapowiedział kroki prawne wobec Zbigniewa Ziobry

Roman Giertych odpowiedział na słowa wypowiedziane przez Zbigniewa Ziobrę podczas poniedziałkowego przesłuchania przed komisją ds. Pegasusa. - Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa - napisał polityk w mediach społecznościowych.

- Polnord, słyszeliście państwo o tej sprawie. Podobno ścigaliśmy niewinnego Giertycha. Wtedy też państwo używało Pegasusa - mówił Zbigniew Ziobro przed komsiją ds. Pegasusa. 

 

Dodał też m.in. że "organy doszły do wniosku, że Giertych jest złodziejem, który wyprowadzał pieniądze ze spółki", a sam Giertych ma prawo go nienawidzić, bo to Ziobro nadzorował tę sprawę.

Zbigniew Ziobro przesłuchiwany. Roman Gietych reaguje

"Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa. Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia" - napisał poseł KO. 

 

Jego zdaniem Ziobro "mścił się" i "wymyślił aferę" za to, że Giertych "nie przyjął go do pracy" .

 

"Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw. Zero pozostanie zawsze zerem." - napisał poseł KO.

 

W poniedziałek Zbigniew Ziobro stawił się przed komisją ds. Pegasusa. Byłego ministra sprawiedliwości udało się doprowadzić przed komisję za dziewiątym razem. Polityk powiedział, że był inicjatorem kupienia systemu Pegasus.

 

- Zgłaszali się do mnie prokuratorzy (...). Były przestępstwa VAT-owskie, do których wykorzystywano komunikatory internetowe, a z którymi prokuratura nie była w stanie walczyć - tłumaczył Ziobro.

 

