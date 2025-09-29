Zbigniew Ziobro zatrzymany na lotnisku. Będzie przesłuchany przed komisją ds. Pegasusa [RELACJA]
Samolot ze Zbigniewem Ziobro na pokładzie wylądował o 10:25 w Warszawie. Polityk został zatrzymany. W południe ma odbyć się jego przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa. To dziewiąta taka próba. Były minister sprawiedliwości jeszcze rano był w Brukseli. Śledź naszą relację.
Przed godz. 10:40 samochody na sygnałach odjechały z płyty lotniska. Najprawdopodobniej zabrały Zbigniewa Ziobrę.
Kilka minut później z maszyny zaczęli wychodzić pierwsi podróżni.
Kamery Polsat News są na lotnisku w Warszawie. Telewizja pokazuje samolot i służby na sygnałach stojące wokół niego. Na pokład weszli funkcjonariusze policji.
Przewodnicząca komisji ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała, że przesłuchanie rozpocznie się o godz. 12.
Samolot ze Zbigniewem Ziobro na pokładzie o godz. 10:25 wylądował na płycie Lotniska Chopina.
Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Przeczytaj więcej TUTAJ.
W związku ze spodziewanym doprowadzeniem Ziobry przed komisję wpis zamieścił jej członek, poseł KO Witold Zembaczyński.
Tomasz Trela poinformował, że komisja ds. Pegasusa będzie czekała na przybycie byłego ministra do północy. - Komisja jest gotowa, zwarta i chętna do współpracy z Zbigniewem Ziobro - mówił w "Graffiti".
Samolot z Brukseli, którym podróżuje były minister sprawiedliwości zbliża się do Warszawy. Ma około pół godziny opóźnienia. Na flightradarze lot śledzi ok. 10 tys. obserwujących.
Przesłuchanie Ziobry jest jedynym zaplanowanym punktem poniedziałkowego posiedzenia komisji.
- To wielki spektakl upadku tego paraszeryfa Ziobry, który dziś musi być traktowany jak "bandycik", pospolity bandyta - mówił Trela na antenie Polsat News.
- Policja pojawi się na lotnisku, wezwie Ziobrę do samochodu i zawiezie go do Sejmu - powiedział Tomasz Trela w "Graffiti". - Jeśli będzie sygnał od służb, że jest jakieś opóźnienie to oczywiście komisja poczeka - dodał.
Policjanci wczesnym rankiem pojawili się w jego domu w Jeruzalu, ale nikt im nie otworzył. Ziobro sam ma przylecieć do Warszawy z Brukseli ok. godz. 10.
Sąd wydał zgodę na przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję. To dziewiąta próba przesłuchania.
Na 10:30 zaplanowane jest przesłuchanie Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.