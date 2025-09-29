Samolot ze Zbigniewem Ziobro na pokładzie wylądował o 10:25 w Warszawie. Polityk został zatrzymany. W południe ma odbyć się jego przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa. To dziewiąta taka próba. Były minister sprawiedliwości jeszcze rano był w Brukseli. Śledź naszą relację.