Niemal dwa tysiące przedszkolaków z obwodu taszkenckiego w Uzbekistanie trafiło do szpitali. Powodem było zatrucie kefirem. Jak poinformowały lokalne media, w związku z tą sprawą zatrzymano siedem osób.

Do zdarzenia doszło w obwodzie taszkenckim. Jak poinformował Nurmat Atabekow z komitetu przy Ministerstwie Zdrowia Uzbekistanu, cytowany przez portal Fergana Agency, spośród ponad 1 900 dzieci, które spożywały kefir lub które miały tylko z nimi kontakt, jeszcze w sobotę (27 września) w szpitalach pozostawały 182 z nich.

Urzędnik potwierdził, że u wszystkich chorych zdiagnozowano ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, który zazwyczaj trwa od dwóch do trzech dni, o ile udzielana pomoc jest właściwa.

Przedszkolaki w szpitalach. Dzieci zatruły się kefirem

Jak podkreślił Atabekow, dzieci, których stan oceniano jako średnio ciężki, zaczęły szybko wracać do zdrowia. Jednocześnie nie stwierdzono ani jednego ciężkiego przypadku.

Według informacji uzyskanych przez portal gazeta.uz, wstępnie zebrane informacje z postępowania wyjaśniającego wskazują, iż przyczyną masowego zatrucia mógł być kefir dostarczany do placówek przedszkolnych przez lokalnego producenta. Jak dotąd w sprawie zatrzymano siedem osób - trzech przedstawicieli zakładu produkującego napój mleczny oraz czterech przedstawicieli firm outsourcingowych.

Uzbeckie władze poinformowały, że trwa analiza próbek.

Położony w Azji Centralnej Uzbekistan jest najludniejszym - po Rosji - państwem powstałym po rozwiązaniu ZSRR. Jego populacja przekroczyła w 2025 roku 38 milionów osób. Jest przy tym społeczeństwem bardzo młodym, ze średnią wieku poniżej 30 roku życia. Dzieci w wieku przedszkolnym jest - wg danych Banku Światowego - ok. 3,2 mln, z czego 75 proc. korzysta z edukacji właściwej dla swojego wieku.

jp / polsatnews.pl / PAP