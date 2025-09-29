Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Mołdawii zdobywając ponad 50 proc. głosów - wynika z podanych rano wyników po przeliczeniu 99,52 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) z wynikiem nieco powyżej 24 proc. Wydarzenia wprost z Kiszyniowa śledzą dziennikarze Interii.

Z danych Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że po przeliczeniu ponad 99,52 proc. głosów oddanych podczas niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii na prowadzeniu jest rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS). Poparło ją 50,03 proc. wyborców.

Na drugim miejscu uplasował się Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP), skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów z poparciem 24,26 proc.

Trzecie miejsce zajął blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 8,1 proc. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego (6,2 proc.).

Zakończyły się wybory parlamentarne w Mołdawii. Przeliczono ponad 99 proc. głosów

Frekwencja wyborcza według Centralnej Komisji Wyborczej wyniosła ponad 52 proc. Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane są przez wielu polityków jako "najważniejsze w historii".

Tymczasem przywódca prorosyjskich Socjalistów i były prezydent Igor Dodon oskarżył władze o działanie "według instrukcji" z Zachodu z zamiarem "wciągnięcia kraju do wojny" oraz "sfałszowanie wyborów". Wezwał zwolenników Patriotycznego Bloku Wyborczego do udziału w demonstracji w poniedziałek rano. Jego zdaniem blok "wyraźnie wygrał wybory" i teraz musi bronić wyniku wyborczego na ulicach.

Z kolei mołdawskie władze ostrzegły przed możliwymi zamieszkami w najbliższych dniach.

Wydarzenia z Kiszyniowa śledzą dziennikarze Interii - Marcin Orłowski i Jakub Krzywiecki. Relacja z Mołdawii - od soboty do poniedziałku - o godzinie 20:00 na stronie głównej Interii oraz jej kanale na YouTube.