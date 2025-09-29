Tragedia na boisku. Młody piłkarz zmarł po zderzeniu z rywalem

Świat
Tragedia na boisku. Młody piłkarz zmarł po zderzeniu z rywalem
Facebook/CD Colindres
Raul Ramirez zmarł po zderzeniu z przeciwnikiem

Do tragicznego zdarzenia doszło w Hiszpanii podczas meczu trzeciej ligi (czwarty poziom rozgrywkowy). Młody bramkarz Raul Ramirez z zespołu CD Colindres zmarł po przypadkowym zderzeniu z przeciwnikiem.

Według informacji opublikowanych przez "El Pais", Ramirez po zderzeniu z przeciwnikiem doznał zatrzymania krążenia.

 

Na pomoc poszkodowanemu zawodnikowi ruszył trener jego drużyny, który ma uprawnienia ratownika medycznego. Następnie do akcji włączył się jeden z kibiców, który pomagał w resuscytacji.

Tragedia na hiszpańskich boiskach

Po przyjeździe karetki u 19-letniego bramkarza doszło do drugiego zatrzymania krążenia. Ramirez został przewieziony do szpitala Valdecilla w Santander, gdzie zmarł po dwóch dniach.

 

ZOBACZ: Śmierć na skutek pobicia czy pęknięcia tętniaka? Rodzina domaga się zmiany zarzutów

 

Według Cadena Ser Cantabria, do dramatycznego zdarzenia doszło około sześćdziesiątej minuty sobotniego meczu, po dośrodkowaniu piłki w pole karne. Bramkarz próbował dosięgnąć piłki, ale napastnik drużyny przeciwnej wyprzedził go i umieścił ją w bramce. Nastąpiło wtedy silne zderzenie, w wyniku którego Ramírez stracił przytomność.

 

Śmierć młodego piłkarza poruszyła kibiców w całej Hiszpanii. Kondolencje bliskim zawodnika złożyła również piłkarska federacja tego kraju oraz wiele uznanych klubów m.in. Real Madryt, Betis Sewilla, Rayo Vallecano czy Malaga.

WIDEO: "Może zacząć się w każdej chwili". Były szef MSZ Litwy ostrzega ws. prowokacji Moskwy
Jakub Pogorzelski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BRAMKARZHISZPANIAPIŁKA NOŻNAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 