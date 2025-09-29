Szczątki drona na terytorium NATO. Jest potwierdzenie ministra obrony

Rumuński minister obrony Ionut Mosteanu poinformował, że na wschodzie kraju znaleziono fragmenty kolejnego drona. Mosteanu dodał, że szczątki maszyny są obecnie zbierane i zostaną wykorzystane w dochodzeniu w tej sprawie.

"Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało 29 września informację o tym, że w rejonie kanału Șontea Noua w okręgu Tulcza, poprzez zgłoszenie pod numer alarmowy 112 zgłoszono obecność fragmentów drona" - przekazano w oficjalnym komunikacie, opublikowanym w mediach społecznościowych.

W czwartek 25 września, Mosteanu po posiedzeniu Rady Obrony stwierdził, że państwa europejskie muszą przyzwyczaić się do prowokacji w rodzaju naruszania przestrzeni powietrznej i odpowiadać na nie "zdecydowanie, ale proporcjonalnie".

Kilkanaście dni wcześniej, 13 września, siły powietrzne Rumunii przechwyciły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju. Maszynę śledziły dwa myśliwce F-16.

14 września ambasador Rosji w Rumunii Władimir Lipajew został wezwany do MSZ w Bukareszcie w tej sprawie.

