Zapowiadane jako "najważniejsze w historii" wybory parlamentarne w Mołdawii zakończyły się zwycięstwem proeuropejskiej Partii Działania i Solidarności (PAS). "To dobra lekcja dla nas wszystkich" - zareagował premier Donald Tusk, podkreślając, że naród mołdawski "uratował demokrację" i zdołał powstrzymać Rosję przed próbą przejęcia kontroli w regionie.

Rządząca od 2021 r. PAS uzyskała 50,03 proc. głosów, zaś skupiający prorosyjskich socjalistów i komunistów Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) - 24,26 proc. To wynik po sprawdzeniu 99,52 proc. oddanych kart do głosowania.

"Wygrana w tych wyborach wymagała prawdziwej odwagi narodu mołdawskiego i Mai Sandu (prezydent Mołdawii - red.)" - napisał Donald Tusk na platformie X.

"Nie tylko uratowaliście demokrację i utrzymaliście europejski kurs, ale także powstrzymaliście Rosję przed próbami przejęcia kontroli nad całym regionem. To dobra lekcja dla nas wszystkich" - dodał premier.

Niedzielne wybory parlamentarne w Mołdawii określane były przez wielu polityków jako "najważniejsze w historii". Utrata większości przez partię PAS otworzyłaby drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.

Według Centralnej Komisji Wyborczej frekwencja podczas głosowania wyniosła ponad 52 proc. Cząstkowe wyniki wskazywały, że na trzecim miejscu uplasował się blok Alternatywa prorosyjskiego burmistrza Kiszyniowa Iona Czebana z poparciem 8,1 proc. Próg wyborczy pokonała ponadto Nasza Partia oligarchy Renato Usatego - 6,2 proc.

Były prezydent i lider prorosyjskich socjalistów Igor Dodon zarzucił władzom wypełnianie "instrukcji Zachodu" po to, by "wciągnąć kraj w wojnę" oraz "sfałszować wybory". Na jego wezwanie w poniedziałek mają odbywać się demonstracje sympatyków BEP.

Z kolei rząd Mai Sandu ostrzegał wcześniej Mołdawian, że Rosja próbowała wpłynąć na wynik wyborów poprzez powszechną dezinformację i kupowanie głosów. Miało także dochodzić do ataków na infrastrukturę cyfrową i gróźb zamachu.