Tajfun Bualoi uderzył w północno-centralne regiony Wietnamu. Jak podaje agencja Reuters w żywiole zginęło co najmniej 11 osób, a kilkanaście zaginęło. Silny wiatr uszkodził ponadto setki domów, a to dopiero początek zapowiadanego od wielu dni załamania pogody.

W nocy z niedzieli na poniedziałek tajfun Bualoi przyniósł ze sobą ulewne opady deszczu, porywisty wiatr i fale sięgające aż ośmiu metrów. Władze Wietnamu ewakuowały z zagrożonych prowincji tysiące osób, a w całym kraju zamknięto również kilka lotnisk i nakazano łodziom rybackim pozostanie w portach.

Wietnam. Tragiczne skutki tajfunu Bualoi

Wietnamskie media potwierdziły informacje o 11 ofiarach śmiertelnych niebezpiecznego tajfunu Bualoi, który przemieszczał się wzdłuż północno-środkowego wybrzeża kraju, zanim w poniedziałek rano dotarł do lądu.

Rządowa agencja zarządzania kryzysowego poinformowała również o zaginięciu kilkunastu rybaków, którzy przebywali na kutrach w chwili uderzenia kilkumetrowych fal.

Najwięcej osób poszkodowanych pochodzi z prowincji Ninh Binh - to tam silne wiatry zabiły osiem osób i zraniły siedem innych. Jedna osoba zginęła po tym, jak została porwana przez wodę powodziową w mieście Hue, a druga zginęła pod ciężarem spadającego drzewa w prowincji Thanh Hoa.

Odwołane loty i ogromne zniszczenia. Władze Wietnamu zarządzają ewakuację

Bualoi uderzył w Wietnam wcześniej, niż zapowiadano - już o godzinie 1.30 tajfun przyniósł ze sobą wiatr o prędkości przekraczającej 100 km/h oraz ulewne opady deszczu.

"Jest to szybko przemieszczająca się burza - prawie dwukrotnie szybsza od średniej prędkości - o dużej intensywności i szerokim obszarze oddziaływania. Może wywołać wiele klęsk żywiołowych jednocześnie: silny wiatr, ulewy, powodzie, osunięcia ziemi i zalania wybrzeża" - ostrzegała agencja Associated Press.

Według wietnamskiej agencji meteorologicznej, od niedzieli nocy do wtorku w kilku częściach kraju prognozowane są opady deszczu sięgające 500 milimetrów.

Na kilkanaście godzin uderzeniem tajfunu rząd ewakuował ponad 28 500 osób, a z powodu zamknięcia kilku portów lotniczych setki lotów zostało odwołanych lub opóźnionych.

Bualoi to kolejny tajfun, którego tragiczne skutki odczuli w ostatnim czasie Wietnamczycy. Tajfun Kajiki, który przeszedł przez azjatycki kraj pod koniec sierpnia, doprowadził do śmierci co najmniej trzech osób. Według ministerstwa rolnictwa i środowiska Wietnamu zalanych zostało wówczas blisko 29 tys. ha pól ryżowych i ponad 2,2 tys. ha innych upraw.