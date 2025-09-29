Pracownica Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie) została zaatakowana przez jedną z podopiecznych. 25-latka przyszła do placówki w celu uzyskania pomocy finansowej, lecz gdy nie dostała natychmiastowego wsparcia, uderzyła urzędniczkę, oraz zniszczyła drukarkę. Agresorka została zatrzymana przez policję i najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 24 września w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnie. Wówczas do placówki przyszła 25-latka, która chciała uzyskać natychmiastową pomoc finansową.

- Pracownica socjalna próbowała wyjaśnić kobiecie, że udzielenie wsparcia finansowego będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz wydaniu decyzji w tej sprawie - przekazała polsatnews.pl st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Po usłyszeniu tych słów 25-latka wpadła w szał i uderzyła pracownicę MOPS-u, niszcząc jej okulary. Ofiarą ataku furii kobiety padła również drukarka.

Wpadła w szał, bo nie dostała pieniędzy. 25-latka pobiła pracownicę MOPS-u

Agresorka została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz zniszczenia mienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Szczytnie sąd zastosował wobec niej dwumiesięczny areszt.

25-latka była już znana policjantom z interwencji domowych oraz dotyczących zakłócania porządku publicznego, a także z kradzieży. Dodatkowo policjanci prowadzą wobec niej postępowanie w sprawie znęcania się nad członkami rodziny.

W związku ze stwierdzoną przemocą domową kobieta otrzymała nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, zakaz kontaktowania się oraz zakaz zbliżania do pokrzywdzonych oraz ich miejsc pracy.