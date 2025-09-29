Była szefowa brytyjskiego kontrwywiadu Elizabeth Manningham-Buller stwierdziła, że kraje zachodnie są w stanie wojny z Rosją. - To inny rodzaj wojny, ale wrogość, cyberataki, ataki fizyczne, prace wywiadowcze są rozległe - powiedziała.

- Rosja wyrosła na przeciwnika w sposób, którego prawdopodobnie nie zakładaliśmy - mówiła w wywiadzie dla "The Guardian" Fiona Hill, pełniąca funkcję głównej doradczyni ds. Rosji w pierwszej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa. - Mówiliśmy, że Putin wypowiedział wojnę Zachodowi. Oczywiście tak było, ale nie zwracaliśmy na to uwagi - podkreślała.

Rosja przeciw Zachodowi. Była szefowa MI5 ostrzega

Elizabeth Manningham-Buller - brytyjska oficer wywiadu, była szefowa służb bezpieczeństwa wewnętrznego MI5 - odniosła się do tej wypowiedzi w podcaście "House of Lords". Przyznała, że nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale także Wielka Brytania może być w stanie wojny z Rosją.

- Myślę, że (Fiona Hill - red.) może mieć rację, mówiąc, że jesteśmy już w stanie wojny z Rosją. To inny rodzaj wojny, ale wrogość, cyberataki, ataki fizyczne, prace wywiadowcze są rozległe - powiedziała.

Zdaniem Manningham-Buller sytuacja na świecie "zmieniła się od czasu inwazji na Ukrainę". Brytyjska oficer potwierdziła przy tym, że "różne rzeczy, o których można przeczytać w mediach", faktycznie mają miejsce lub ich zaistnienie jest bardzo możliwe. Wspomniała m.in. o rosyjskim sabotażu, wskazując choćby na podpalenie londyńskiego magazynu ze środkami pomocy humanitarnej dla Ukrainy.

Putin nie chce pokoju? Akty rosyjskiej prowokacji

"The Guardian" sprecyzował, że w ostatnim czasie z rosyjską prowokacją zmierzyło się kilka krajów NATO. "W szczególności Polska, gdzie w tym miesiącu 19 nieuzbrojonych rosyjskich dronów przekroczyło jej przestrzeń powietrzną" - napisali dziennikarze brytyjskiego medium.

Dziennik zauważył też, że w czasach kierownictwa Manningham-Buller nad brytyjską agencją bezpieczeństwa wewnętrznego (2002-2007) istniały plany na ścisłą współpracę Zachodu z Rosją. Zapytana o to, czy Putin robił "dobrą minę do złej gry" odparła, że "nie do końca by to tak określiła", ale pewne wydarzenia ujawniły jego "prawdziwe zamiary".