Jesienno-zimowy hit ze słoika. Wystarczy dodać jeden składnik do zalewy
Sezon na przyrządzanie przetworów trwa w najlepsze. Nie chcąc zimą sięgać po mdłe i drogie warzywa importowane, warto w czasie schyłku lata i początku jesieni przygotować skarby ogrodu w zalewie. Tego roku hitem jest zalewa octowa z dodatkiem oleju i oregano lub tymianku. To prawdopodobnie najlepsze wydanie przetworów, jakie dotąd wymyślono.

Kabaczki, cukinie, bakłażany, patisony, ogórki. Wszystkie te warzywa można zamarynować, żeby w samym środku sezonu jesienno-zimowego przypomnieć sobie zapach rozgrzanego słońcem ogrodu. Po odkręceniu słoika przywołane zostają wspomnienia upałów, spacerów wieczorową porą i poranków z obfitą rosą na trawie. A wystarczy dodać jeden składnik…

Przepis na cukinię z marchwią w najlepszej zalewie

Żeby przygotować cukinię w prawdopodobnie najsmaczniejszej zalewie, trzeba mieć:

  • 4 cukinie
  • 2 marchewki
  • 8 ząbków czosnku
  • 500-600 ml oleju
  • 400 ml octu spirytusowego (5-6 proc.)
  • 400 ml wody
  • 2 łyżki stołowe soli
  • 2 łyżki cukru
  • 2 łyżeczki ziaren pieprzu
  • 1 łyżeczka ziaren gorczycy
  • 2 łyżeczki oregano lub tymianku

Pierwszy krok to pokrojenie cukinii w paski, a marchewki w słupki. Ząbki czosnku należy z kolei posiekać na cienkie plastry. Po wykonaniu tych kroku trzeba połączyć wszystkie te składniki i posypać solą, a następnie odstawić na około 60 minut.

 

Krok drugi to odsączenie warzyw z wody, którą puszczą na skutek posypania solą. Najlepiej nadaje się do tego bawełniana ścierka, pielucha tetrowa albo… czysta pończocha (to sposób gospodyń domowych starego pokolenia, wykorzystywany podczas przyrządzania kartaczy).

 

Trzeci etap to przygotowanie marynaty. W tym celu należy wlać do miski wodę, a następnie ocet. Zawsze najpierw woda, a potem kwas, nigdy odwrotnie, ponieważ nie powstanie w przeciwnym razie idealny roztwór. Po dodaniu wszystkich przyprawy należy marynatę zagotować.

Gdy płyn będzie wrzał, można wrzucać partiami warzywa, aby się zblanszowały. Po ich wyłowieniu i ostudzeniu, można je wkładać do wyparzonych słoików. Na koniec należy wlać do słoika oleju, aby przykryć zawartość.

 

Po zakręceniu słoika wystarczy przeprowadzić pasteryzację. I gotowe!

Przepis na warzywa w winnej marynacie

Smakoszy zapewne zachwyci nieco inne wydanie warzyw marynowanych – z białym winem. Aby je przygotować, potrzebne są:

  • 2 kg ulubionych warzyw nadających się do marynaty (np. cukinia, ogórki) albo 10 główek czosnku
  • butelka białego wytrawnego wina
  • pół szklanki octu 10 proc.
  • 10 dag cukru
  • 5 łyżek stołowych oliwy z oliwek
  • 1 łyżka stołowa soli
  • kilka ziaren pieprzu
  • 1 liść laurowy
  • 1 łyżka stołowa estragonu

Aby przygotować przetwory wedle tego przepisu, należy zagotować wino z octem, cukrem i solą, a na koniec dodać estragon. Do tak przygotowanej zalewy włożyć obrane ząbki czosnku lub warzywa.

 

Całość powinna pozostać w takiej postaci do następnego dnia. Wtedy konieczne jest powtórne zagotowanie całości.

 

Na koniec warzywa lub ząbki czosnku trzeba ułożyć w wyparzonych słoikach, zalać zalewą, dodać łyżkę oleju na wierzch, a następnie zakręcić słoik i poddać pasteryzacji. Gotowe.

 

Powyższe przepisy bazują na książce E. Adamskiej "Przetwory" (Wydawnictwo Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2011).

