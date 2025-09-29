Niezidentyfikowane drony nad norweskimi lotniskami. Uruchomiono procedury awaryjne

Niezidentyfikowane drony zakłóciły rejs dwóch norweskich samolotów. Jeden z nich leciał z Oslo do Bardufoss, natomiast drugi - z Bodoe do Broennoeysund. Obie maszyny zostały skierowane na zapasowe lotniska. Państwowa spółka Avinor, odpowiadająca za kontrolę przestrzeni powietrznej Norwegii, określiła zdarzenia jako poważne.

Boeing 737 linii Norwegian, lecący z Oslo do Bardufoss, tuż przed lądowaniem został skierowany z powrotem do portu lotniczego Gardermoen po tym, jak w pobliżu lotniska docelowego zauważono nieznanego drona. Podobna sytuacja spotkała samolot linii Wideroe z Bodoe do Broennoeysund, który musiał wylądować w porcie lotniczym odległym o 200 km od docelowego lotniska Trondheim. Do tych incydentów doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Po tym, jak niezidentyfikowane drony zostały zauważone w bezpośrednim sąsiedztwie docelowych lotnisk, piloci samolotów zastosowali procedury awaryjne. Lotnisko Bardufoss, położone w północnej części kraju, obsługuje zarówno ruch cywilny, jak i wojskowy, a każde niepokojące zdarzenie w jego pobliżu jest traktowane jako potencjalne zagrożenie dla całego regionu.

Norwegia. Drony zakłóciły rejsy dwóch samolotów

Państwowa spółka Avinor, odpowiadająca za kontrolę przestrzeni powietrznej Norwegii, w komunikacie prasowym określiła oba zdarzenia jako poważne. Przewoźnik zwrócił natomiast uwagę, że powtarzające się incydenty z udziałem dronów mogą świadczyć o skoordynowanych działaniach wymierzonych w norweskie lotniska.

Eksperci twierdzą z kolei, że obecność dronów w pobliżu pasów startowych stanowi realne zagrożenie dla silników i konstrukcji samolotów pasażerskich oraz może prowadzić do poważnych wypadków w ruchu lotniczym. W części kraju obowiązuje zakaz wystrzeliwania bezzałogowców, natomiast linie lotnicze oraz władze lotnisk apelują do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie tych przepisów.

Obce drony nad norweskimi lotniskami. Jest reakcja służb

Niezidentyfikowane drony są zauważane w sąsiedztwie norweskich lotnisk i baz wojskowych od zeszłego tygodnia, co skłoniło władze do podjęcia zdecydowanych działań prewencyjnych.

W związku z tymi incydentami policjanci z Nordland wprowadzili obowiązujący od poniedziałku od południa całkowity zakaz korzystania z dronów w okolicy portów lotniczych Bodoe, Broennoeysund, Trondheim i Andenes. Za jego złamanie grożą poważne konsekwencje.