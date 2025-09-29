O godz. 10:30 ma rozpocząć się przesłuchanie Zbigniewa Ziobro przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę na doprowadzenie polityka do Sejmu. Tymczasem Ziobro wylądował na lotnisku Chopina chwilę przed rozpoczęciem zaplanowanego przesłuchania. Transmisja na żywo w Polsat News.

Na poniedziałek na godz. 10.30 zaplanowano przesłuchanie byłego szefa MS Zbigniewa Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Sąd wyraził zgodę, aby polityka zatrzymała policja w celu doprowadzenia na to posiedzenie. To dziewiąta próba przesłuchania Ziobry. Zdaniem byłego ministra, obecnie posła PiS, komisja jest nielegalna.

Policjanci realizujący sądowy nakaz doprowadzenia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa, nie zatrzymali go w poniedziałek w jego domu w Jeruzalu (woj. łódzkie). Polityk PiS wylądował chwilę przed godziną 10:30 na warszawskim lotnisku.

Wiceprzewodniczący komisji z Nowej Lewicy Tomasz Trela przekazał w poniedziałkowym "Graffiti", że "jeśli będzie jakieś opóźnienie, to oczywiście komisja poczeka". - Dziś jest długi dzień. Komisja jest gotowa, zwarta i chętna do współpracy z Zbigniewem Ziobro - zadeklarował.

Przymusowe doprowadzenie Ziobry. Przesłuchanie na komisji ds. Pegasusa

W rozmowie z TV Republika przeprowadzonej na lotnisku w Brukseli przed startem samolotu Ziobro krytykował decyzję sądu.

- Gdyby sądy faktycznie były niezależne, chciały być apolityczne i potrafiły rozstrzygać sprawy tak, jak stanowi polskie prawo i ich sumienie, to nigdy by się nie zgodziły na doprowadzenie nie tylko mnie, ale jakiegokolwiek innego świadka, przed organ zwany komisją ds. Pegasusa, nawet gdyby nie było wątpliwości, co do legalności tego w rozumieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił.

Poprzednia procedura mająca na celu zatrzymanie i doprowadzenie Ziobry miała już miejsce w tym roku. 31 stycznia policja zatrzymała polityka po wywiadzie w TV Republika, lecz nie zdążył on na posiedzenie komisji śledczej. Komisja uznała wtedy doprowadzenie za nieskuteczne i zawnioskowała o areszt do 30 dni, czego później sąd jednak nie uwzględnił.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez NIK, informacji Pegasusa zakupiono jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości.