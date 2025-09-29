Były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg ujawnił w swojej niedawno wydanej książce, że Donald Trump rozważał możliwość wykluczenia kilku państw z Sojuszu. Jak opisywał, relacje z prezydentem USA bywały trudne - Trump wielokrotnie groził sojusznikom, że Stany Zjednoczone mogą ich porzucić. Tego rodzaju stanowisko miało spotykać się z krytyką ze strony szefa Pentagonu.

W książce "Na mojej warcie. Przewodzenie NATO w czasie wojny" poprzedni szef Paktu Jens Stoltenberg opisał okres od 2014 do 2024 roku, gdy kierował strukturami tej organizacji. Szczególną uwagę zwrócił na trudne w tym czasie relacje Sojuszu z Donaldem Trumpem za jego pierwszej kadencji w Białym Domu (2017-2021).

Trump chciał wykluczyć kilka państw z NATO. "Nie płacą, tego co winni USA"

Według norweskiego polityka, a obecnie ministra finansów, prezydent USA wielokrotnie groził sojusznikom porzuceniem ich przez swój kraj.

Najpoważniejszym powodem złości Trump miał być niski w jego ocenie poziom wydatków na obronność europejskich państw NATO. Ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel i prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi wypominał, że "nie płacą tego, co są winni USA", a budżety obronne ich państw nie stanowią nawet 10 proc. ogólnego budżetu Sojuszu.

W 2018 roku wydatki Danii, Holandii, Niemiec i Norwegii na obronę nie przekraczały w 2018 roku nawet 1,5 proc. ich PKB, Trump miał więc nawet rozważać wykluczenie tych krajów ze struktur NATO. W miejsce pełnego członkostwa miały zostać objęte wyłącznie gwarancjami, z których korzystała pozostająca wówczas jeszcze poza Sojuszem Szwecja.

"Wstydzimy się za niego". Szef Pentagonu miał krytykować Trumpa

Jak można przeczytać w książce Stoltenberga, ówczesny minister obrony USA James Mattis wielokrotnie przepraszał go za postawę i słowa swojego przełożonego. Udzielał nawet Norwegowi rad, jak nie wywołać irytacji Trumpa.

"Wstydzimy się za niego. Musimy po prostu spróbować go uspokoić. I nie kłóć się z prezydentem, zwłaszcza o liczby, na które się powołuje. To w niczym nie pomoże" - miał zalecać szef Pentagonu.

"Na mojej warcie", która w środę 1 października trafi na półki księgarni, w tym w Polsce, to druga książka autorstwa Stoltenberga. W poprzedniej, zatytułowanej "Min historie" (Moja Historia), dwukrotny norweski premier opisał czasy kierowania Partią Pracy i rządem, szczegółowo przedstawiając m.in. okoliczności zamachów terrorystycznych w Oslo i na wyspie Utoya w 2011 roku.