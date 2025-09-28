Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Rakiety i drony spadły na budynki mieszkalne, są ranni
Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. Najbardziej ucierpiały m.in. Zaporoże oraz Kijów. Jak informują przedstawiciele tamtejszych władz, kilkanaście osób zostało rannych. Do poważnego uderzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wcześniej na terenie całego kraju podniesiono alarm przeciwlotniczy.
W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili zmasowane uderzenie na terytorium Ukrainy. Jak podają tamtejsze media, rosyjscy żołnierze skierowali w kierunku wielu miast i regionów drony, rakiety oraz samoloty.
Rosyjskie drony, rakiety i samoloty nad Ukrainą. Zaatakowano wiele regionów, są ranni
Najbardziej ucierpiało między innymi Zaporoże, gdzie w wyniku ataku rannych zostało co najmniej osiem osób. Poinformował o tym Iwan Fedorow, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. "W ciągu doby okupanci przeprowadzili 727 ataków na 14 miejscowości w obwodzie zaporoskim" - napisał w komunikacie.
"Otrzymano 21 zgłoszeń, które dotyczyły zniszczeń budynków mieszkalnych, sprzętu i obiektów infrastruktury" - podkreślił Fedorow.
Podobna sytuacja miała miejsce w stolicy Ukrainy, Kijowie. Jak podał mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku uderzenia sześć osób zostało rannych. "Bądźcie ostrożni! Nad Kijowem nadal krążą bezzałogowe statki powietrzne" - zaapelował do mieszkańców. Rosyjskie drony spadły między innymi na prywatne domy, pięciokondygnacyjny budynek czy wieżowiec.
Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno obiektów prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele obwodzie Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał także przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.
W godzinach nocnych nad terytorium całej Ukrainy podniesiono również alarm przeciwlotniczy w związku ze startem rosyjskiego MiG-31k.
Rosjanie atakują Ukrainę. Polskie dowództwo poderwało myśliwce
Jak poinformowało w nocnym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ, "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - kontynuowano.
Dalej napisano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.
Z kolei jak podała agencja Reutera, powołując się na serwis Flightradar24, w związku z "nieplanowanymi działaniami wojskowymi" przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została zamknięta.Czytaj więcej