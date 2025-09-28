Rosjanie dokonali zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy. Najbardziej ucierpiały m.in. Zaporoże oraz Kijów. Jak informują przedstawiciele tamtejszych władz, kilkanaście osób zostało rannych. Do poważnego uderzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Wcześniej na terenie całego kraju podniesiono alarm przeciwlotniczy.

W nocy z soboty na niedzielę Rosjanie przeprowadzili zmasowane uderzenie na terytorium Ukrainy. Jak podają tamtejsze media, rosyjscy żołnierze skierowali w kierunku wielu miast i regionów drony, rakiety oraz samoloty.

Rosyjskie drony, rakiety i samoloty nad Ukrainą. Zaatakowano wiele regionów, są ranni

Najbardziej ucierpiało między innymi Zaporoże, gdzie w wyniku ataku rannych zostało co najmniej osiem osób. Poinformował o tym Iwan Fedorow, szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. "W ciągu doby okupanci przeprowadzili 727 ataków na 14 miejscowości w obwodzie zaporoskim" - napisał w komunikacie.

"Otrzymano 21 zgłoszeń, które dotyczyły zniszczeń budynków mieszkalnych, sprzętu i obiektów infrastruktury" - podkreślił Fedorow.

Podobna sytuacja miała miejsce w stolicy Ukrainy, Kijowie. Jak podał mer miasta Witalij Kliczko, w wyniku uderzenia sześć osób zostało rannych. "Bądźcie ostrożni! Nad Kijowem nadal krążą bezzałogowe statki powietrzne" - zaapelował do mieszkańców. Rosyjskie drony spadły między innymi na prywatne domy, pięciokondygnacyjny budynek czy wieżowiec.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno obiektów prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele obwodzie Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał także przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

W godzinach nocnych nad terytorium całej Ukrainy podniesiono również alarm przeciwlotniczy w związku ze startem rosyjskiego MiG-31k.

Rosjanie atakują Ukrainę. Polskie dowództwo poderwało myśliwce

Jak poinformowało w nocnym komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ, "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - kontynuowano.

Dalej napisano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Z kolei jak podała agencja Reutera, powołując się na serwis Flightradar24, w związku z "nieplanowanymi działaniami wojskowymi" przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została zamknięta.