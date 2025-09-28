"Ziemia amerykańska i żołnierze amerykańscy pożegnali naszych chłopaków bardzo pięknie. Jestem im za to bardzo wdzięczny!" - napisał gen. Wiesław Kukuła. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zamieścił w sieci nagranie, na którym widać jak amerykańskie służby oddały cześć tragicznie zmarłym żołnierzom z Polski. Wojskowi zginęli w czasie ćwiczeń w USA.

Gen. Wiesław Kukuła w niedzielę wieczorem umieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać ustawionych na wiadukcie wóz strażacki oraz mundurowych, salutujących podczas przejazdu polskich żołnierzy.

Gen. Kukuła: Pożegnali naszych chłopaków bardzo pięknie

"Amerykańscy strażacy żegnający żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie szkolenia w USA, podczas ich powrotu do ojczyzny" - napisał generał.

Amerykańscy strażacy żegnający żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli w czasie szkolenia w USA, podczas ich powrotu do ojczyzny. pic.twitter.com/WWNoxFScZu — Wiesław Kukuła (@wieslawkukula) September 28, 2025

W kolejnych wpisach gen. Kukuła pokazał również lotnisko, gdzie przed odlotem do kraju hołd Polakom oddali amerykańcy żołnierze.

"Ziemia amerykańska i żołnierze amerykańscy pożegnali naszych chłopaków bardzo pięknie. Jestem im za to bardzo wdzięczny!" - napisał szef sztabu WP.

Śmierć polskich żołnierzy w USA. Zginęli podczas szkolenia

19 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało tragiczne informacje z USA - podczas nocnego szkolenia spadochronowego zginęło dwóch polskich żołnierzy.

Tragicznie zmarli byli "cichociemnymi" z Jednostki Wojskowej GROM.

Przyczyny wypadku ma ustalić postępowanie prowadzone przez powołaną specjalną komisję.

Kondolencje rodzinom ofiar złożyli prezydent RP Karol Nawrocki oraz wicepremier i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych. Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece" - napisał prezydent.

"Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. W czasie nocnych ćwiczeń spadochronowych w USA śmierć poniosło dwóch naszych świetnych żołnierzy Wojsk Specjalnych. Rodziny poległych zostały objęte pełnym wsparciem. Składam im najgłębsze wyrazy współczucia. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece i doda sił w tych najtrudniejszych dniach." - przekazał Kosiniak-Kamysz.