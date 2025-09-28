Od 29 września do 3 października w Warszawie będą trwały odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie uspokaja, że ewentualne uruchomienie syren alarmowych będzie miało charakter wyłącznie techniczny.

Odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych, należących do wojewody mazowieckiego, będą trwały w Warszawie od poniedziałku 29 września do piątku 3 października. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że w związku z tym mogą zostać na kilkadziesiąt sekund uruchomione syreny alarmowe.

Syreny alarmowe w Warszawie. Urząd uspokaja

"Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie techniczny i ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktów alarmowych. Nie jest to sygnał ostrzegawczy związany z realnym zagrożeniem." - napisano w komunikacie na stronie urzędu.

ZOBACZ: "Poradnik bezpieczeństwa". Instrukcja MSWiA na wypadek kryzysu

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej to sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny przez trzy minuty. Zapowiada go trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm... dla..." oraz żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta.

Odwołanie alarmu to ciągły, trzyminutowy dźwięk syreny i trzykrotnie powtarzany komunikat: "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm... dla...".