Strzelanina i pożar kościoła w USA. Wielu rannych

Służby donoszą o dużej liczbie rannych po strzelaninie w kościele w Grand Blanc w stanie Michigan. Budynek świątyni stanął w płomieniach. Lokalna policja zaapelowała o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Przekazano, że napastnik "został wyeliminowany". Sprawą zajęło się FBI.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem w Grand Blanc w stanie Michigan.

Strzelanina i pożar w kościele. Wielu rannych

Policja poinformowała, że w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich nieznany sprawca otworzył ogień do wiernych. Przekazano, że jest wielu poszkodowanych, na razie jednak służby nie podały konkretnej liczby.

Dodatkowo w budynku kościoła wybuchł pożar, a z nagrań umieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że ogień opanował całą świątynię.

Video from the Grand Blanc Township church pic.twitter.com/aidzB233Qv — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 28, 2025

Lokalna policja zaapelowała o niezbliżanie się do miejsca zdarzenia. Przekazano, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a napastnik, który otworzył ogień do wiernych, został zastrzelony.

Szef FBI: Przemoc w miejscu kultu to tchórzostwo

Funkcjonariusze dodali, że trwa szczegółowe ustalanie okoliczności zdarzenia.

"Śledzimy doniesienia na temat przerażającej strzelaniny i pożaru w kościele w Grand Blanc w stanie Michigan" - przekazał szef FBI Kash Patel.

Dodał, że agenci FBI są na miejscu, by wesprzeć w działaniach lokalne służby.

"Przemoc w miejscu kultu to tchórzostwo i przestępstwo. Nasze modlitwy są z ofiarami i ich rodzinami w obliczu tej strasznej tragedii" - napisał Patel.