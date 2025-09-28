"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj na żywo od 9:55

W niedzielnym "Śniadaniu Rymanowskiego" gośćmi będą: Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, Barbara Oliwiecka z Polski 2050, Robert Kropiwnicki z KO, Andrzej Szejna z Nowej Lewicy, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz oraz Krzysztof Szczucki z PiS. Transmisja na polsatnews.pl, w Interii i Polsat News od godziny 9:55.

Wcześniejsze odcinki "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" dostępne tutaj.

WIDEO: Spór Ziobro-Morawiecki. Wiceprezes PiS o konflikcie na prawicy
Michał Blus / wka / polsatnews.pl / Polsat News
