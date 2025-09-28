Polskie myśliwce poderwane. Wydano komunikat: Stan najwyższej gotowości

"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie. Decyzja związana jest ze zmasowanym atakiem Rosjan na terytorium Ukrainy. "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - podkreślono.

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie, "w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polskie i sojusznicze myśliwce poderwane

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - kontynuowano.

Dalej napisano, że "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.

Z kolei jak podała agencja Reutera, powołując się na serwis Flightradar24, w związku z "nieplanowanymi działaniami wojskowymi" przestrzeń powietrzna w okolicach Lublina i Rzeszowa została zamknięta.