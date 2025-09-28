Polacy z medalem na Mistrzostwach Świata! Pokonali Czechy w ostatnim meczu

Świat
Polacy z medalem na Mistrzostwach Świata! Pokonali Czechy w ostatnim meczu
PAP/EPA/ROLEX DELA PENA
Polacy z medalem na Mistrzostwach Świata. Rozgromili rywala w ostatnim meczu mistrzostw

Polscy siatkarze pokonali reprezentację Czech 3:1 w setach w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Tym samym polska reprezentacja zdobyła brązowy medal w tegorocznych zawodach na Filipinach. Wcześniej kadra Nikoli Grbića przegrała w półfinałowym starciu z drużyną Włoch. 

Niedzielny bój o trzecie miejsce rozpoczął się zdecydowanym zwycięstwem Polaków pierwszego seta - 25:18. W drugim Polscy siatkarze musieli oddać inicjatywę rywalom - 23:25. Trzeci i czwarty należał na szczęście do polskich siatkarzy - 25:22 i 25:21.

Polacy zdobywają brązowy medal. Niesamowity mecz naszych siatkarzy 

Wcześniej Polacy zmierzyli się natomiast w półfinale Mistrzostw Świata z reprezentacją Włoch. Niestety polska kadra uległa włoskim siatkarzom, przegrywając to spotkanie 0:3. W drugim półfinale Czesi przegrali z Bułgarami 1:3. Finał Mistrzostw Świata na Filipinach między reprezentacją Włoch i Bułgarii rozegrany zostanie o godz. 12:30 polskiego czasu. 

 

ZOBACZ: Łzy zwycięstwa, łzy porażki. Niesamowity mecz na mistrzostwach świata

 

-  Nie mieliśmy spokojnej nocy. Tak zawsze jest, kiedy grasz dzień po dniu. Musisz być w stanie zapomnieć wszystko i skoncentrować się na tym, co musisz robić na boisku. Jesteśmy rozczarowani wczorajszym meczem, ale musimy walczyć o brązowy medal - opowiadał przed rozpoczęciem spotkania z Czechami trener polskich siatkarzy Nikola Grbić w rozmowie z reporterem Polsat News Sport Marcinem Lepą.

 

W drodze po brąz Polscy siatkarze pokonali również w ćwierćfinale reprezentację Turcji, a w 1/8 finału reprezentację Kanady. W grupie z kolei Polska znalazła się na pierwszym miejscu, zdobywając komplet dziewięciu punktów i tracąc jedynie jednego seta w trzech meczach. 

Wojciech Barański / wb/wka / polsatnews.pl
