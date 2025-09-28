Ostatnie dni września upłyną pod znakiem chmur, deszczu oraz porannych mgieł. Temperatura w ciągi dnia będzie się wahała od 14 st. C do 18 st. C, a nocą spadnie nawet do 2 st. C. Lokalnie mogą pojawić się burze.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże na obszarze od Podlasia, poprzez Mazowsze, po Podkarpacie. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju.

Temperatura przyjmie wartości w granicach od 14 do 15 st. C, najcieplej na zachodzie - tam nawet do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północno-wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek. Deszcz i mgły

W nocy najwięcej chmur od Małopolski i Podkarpacia po Lubelszczyznę i Podlasie. Na tym obszarze mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 st. C, na Pomorzu w granicach około 2 st. C.

Na Dolnym Śląsku prognozowane są lokalne, silne zamglenia, z ograniczeniem widoczności do 400 m. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dominowało zachmurzenie duże. Najwięcej chmur będzie się koncentrować na Mazowszu, częściowo na Dolnym i Górnym Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Na wschodzie temperatura przyjmie wartości od 9 do 10 st. C, na zachodzie termometry wskażą około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Prognoza pogody na wtorek. W górach spadnie śnieg

W nocy z poniedziałku na wtorek ponownie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie i zachodzie umiarkowane. We wschodniej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura minimalna od 4 st. C do 7 st. C, nad morzem do 9 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich - 2 st. C, 3 st. C. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południu, około 12 st. C w centrum do 15 st. C na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich od 6 st. C do 8 st. C.