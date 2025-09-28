Ostatnie dni września pod znakiem deszczu. Prognoza pogody na przyszły tydzień

Polska
Ostatnie dni września pod znakiem deszczu. Prognoza pogody na przyszły tydzień
Pixabay
Ostatnie dni września upłyną pod znakiem deszczu

Ostatnie dni września upłyną pod znakiem chmur, deszczu oraz porannych mgieł. Temperatura w ciągi dnia będzie się wahała od 14 st. C do 18 st. C, a nocą spadnie nawet do 2 st. C. Lokalnie mogą pojawić się burze.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże na obszarze od Podlasia, poprzez Mazowsze, po Podkarpacie. Więcej przejaśnień i rozpogodzeń na zachodzie kraju.

 

Temperatura przyjmie wartości w granicach od 14 do 15 st. C, najcieplej na zachodzie - tam nawet do 18 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północno-wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek. Deszcz i mgły

W nocy najwięcej chmur od Małopolski i Podkarpacia po Lubelszczyznę i Podlasie. Na tym obszarze mogą wystąpić niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 4 do 7 st. C, na Pomorzu w granicach około 2 st. C.

 

Na Dolnym Śląsku prognozowane są lokalne, silne zamglenia, z ograniczeniem widoczności do 400 m. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

 

ZOBACZ: Uderzenie zimna. IMGW zapowiada pierwsze przymrozki tej jesieni

 

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dominowało zachmurzenie duże. Najwięcej chmur będzie się koncentrować na Mazowszu, częściowo na Dolnym i Górnym Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Możliwe przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie burze. Na wschodzie temperatura przyjmie wartości od 9 do 10 st. C, na zachodzie termometry wskażą około 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty.

Prognoza pogody na wtorek. W górach spadnie śnieg

W nocy z poniedziałku na wtorek ponownie zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, na północnym zachodzie i zachodzie umiarkowane. We wschodniej części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie od 5 do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

 

ZOBACZ: Deszcz i burze w weekend. IMGW wydał ostrzeżenia

 

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na południu. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

 

Temperatura minimalna od 4 st. C do 7 st. C, nad morzem do 9 st. C; chłodniej w rejonach podgórskich - 2 st. C, 3 st. C. Temperatura maksymalna od 9 st. C na południu, około 12 st. C w centrum do 15 st. C na północnym zachodzie, a w rejonach podgórskich od 6 st. C do 8 st. C. 

WIDEO: Małgorzata Kidawa-Błońska zapytana o prezydenta. "Dobrze, że tak się stało"
Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DESZCZIMGWJESIEŃPOGODAPOLSKAPROGNOZA POGODYPROGNOZA POGODY NA NASTĘPNE DNIWRZESIEŃ

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 