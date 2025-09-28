Dania wprowadza zakaz dla lotów dronów cywilnych - poinformowało wojsko. Armia przekazała, że w nocy po raz kolejny zaobserwowano loty bezzałogowców w pobliżu jednostek wojskowych. W tym tygodniu drony wielokrotnie paraliżowały prace duńskich lotnisk, a władze mówią o "ataku hybrydowym" na kraj.

W niedzielę duńskie siły zbrojne wydały oświadczenie, w którym poinformowano, że w całym kraju zostanie wprowadzony zakaz dla cywilnych lotów dronów. Naruszenie zakazu może skutkować grzywną lub karą pozbawienia wolności do dwóch lat.

Dania wprowadza zakaz lotów dronów w całym kraju

Zakaz będzie obowiązywał w przyszłym tygodniu od poniedziałku do piątku. Dania, która sprawuje rotacyjne przewodnictwo w Unii Europejskiej, będzie gościła u siebie w środę przywódców z krajów UE, a w czwartek 47-osobową delegację Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

- Obecnie znajdujemy się w trudnej sytuacji bezpieczeństwa i musimy zapewnić jak najlepsze warunki pracy siłom zbrojnym i policji, które odpowiadają za bezpieczeństwo podczas szczytu UE - powiedział minister obrony Troels Lund Poulsen.

W niedzielę do Kopenhagi przybyła niemiecka fregata obrony powietrznej, która ma pomóc w ochronie przestrzeni powietrznej podczas spotkań liderów.

Ponadto wojsko przekazało, że po kolejnych nocnych obserwacjach bezzałogowców nad bazami wojskowymi podjęło dodatkowe środki ostrożności, o których szczegółach nie informuje ze względów bezpieczeństwa.

Lotniska i bazy wojskowe. Seria incydentów z dronami w Danii

W poniedziałek kopenhaskie lotnisko pozostawało zamknięte od godz. 20.30 w poniedziałek z powodu zaobserwowania w pobliżu obiektu kilku dużych dronów. Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji.

Premier Mette Frederiksen powiedziała wówczas, że to najpoważniejszy jak dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał "bezpodstawnymi oskarżeniami" sugestie, jakoby Moskwa miała jakikolwiek związek z tym zdarzeniem.

Duńska policja potwierdziła w nocy ze środy na czwartek obecność dronów nad czterema lotniskami na Półwyspie Jutlandzkim - w Aalborgu, Esbjergu, Sonderborgu i wojskowej bazie lotniczej Skrydstrup. - Wszystko wskazuje na to, że za incydentami z udziałem dronów nad duńskimi lotniskami stoi profesjonalny sprawca; określiłbym to mianem ataku hybrydowego – mówił wówczas minister obrony Danii Troels Lund Poulsen.

Z kolei w nocy z piątku na sobotę jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim. Siły zbrojne Danii potwierdziły obserwacje bezzałogowców także w kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku. Nie podano jednak szczegółów.

W niedzielę siły zbrojne Danii potwierdziły, że w nocy zaobserwowano po raz kolejny bezzałogowce nad kilkoma wojskowymi bazami.