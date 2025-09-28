W kolejnym odcinku programu "Polityczny WF z gościem" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek porozmawiają z Joanną Muchą - wiceprzewodniczącą Polski 2050, a do czerwca wiceszefową resortu edukacji. Transmisja na polsatnews.pl i w Polsat News od 11:00.

Czy rząd - a zwłaszcza Ministerstwo Edukacji Narodowej - we właściwy sposób wprowadzili edukację zdrowotną do szkół, a jeśli nie, czego zabrakło? Między innymi na takie pytania odpowie Joanna Mucha w "Politycznym WF-ie z gościem". Wiceszefowa Polski 2050 opisze też, jak jej partia chce wzmocnić swoje sondażowe notowania, gdyż obecnie nierzadko spada w nich pod wyborczy próg.

