Pocisk małokalibrowy albo jego element przebił dach wydziału konsularnego ambasady Polski w Kijowie - przekazał Interii rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak nadmienił, poszycie budynku i sufit wewnątrz niego są uszkodzone, a pocisk wpadł do pomieszczenia kuchennego. W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnego, masywnego ostrzału Ukrainy przeprowadzonego przez Rosję.

Paweł Wroński w rozmowie z Interią uściślił, iż "straty nie są duże". - Ambasada pracuje normalnie pod przewodnictwem pana chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza - uzupełnił.

Z kolei na antenie Polsat News rzecznik MSZ ocenił, iż "to był masywny rosyjski nalot na Kijów i na Ukrainę". - To kolejne uszkodzenie naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Ukrainie, konkretnie ucierpiał konsulat - uściślił.

ZOBACZ: Węgry prognozują, ile ziem straci Ukraina. Dyplomata nie ma złudzeń. "Pokój bywa bolesny"

Jak nadmienił Wroński, "pocisk przebił dach i wpadł do pomieszczenia kuchennego". - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są przedstawiciele ambasady, którzy sporządzają dokumentację, która przedstawiona zostanie w ministerstwie - opisał.

Rzecznik polskiej dyplomacji podkreślił, że placówka RP w Kijowie będzie pracowała dalej, niezależnie od okoliczności. Informację o incydencie związanym z pociskiem i zniszczeniami w budynku ambasady podał portal Defence24.pl.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski nalot na Kijów i inne miasta

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całej Ukrainie. Roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.



Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych.

ZOBACZ: Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Rakiety i drony spadły na budynki mieszkalne, są ofiary

Agencja Reutera podała, że według niezależnych obserwatorów był to jeden z największych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy i otaczający ją region od początku wojny.

WIDEO: "Może zacząć się w każdej chwili". Były szef MSZ Litwy ostrzega ws. prowokacji Moskwy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / polsatnews.pl