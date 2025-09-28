Budynek ambasady Polski uszkodzony podczas ostrzału Kijowa. Mamy komentarz MSZ
Pocisk małokalibrowy albo jego element przebił dach wydziału konsularnego ambasady Polski w Kijowie - przekazał Interii rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak nadmienił, poszycie budynku i sufit wewnątrz niego są uszkodzone, a pocisk wpadł do pomieszczenia kuchennego. W nocy z soboty na niedzielę doszło do kolejnego, masywnego ostrzału Ukrainy przeprowadzonego przez Rosję.
Paweł Wroński w rozmowie z Interią uściślił, iż "straty nie są duże". - Ambasada pracuje normalnie pod przewodnictwem pana chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza - uzupełnił.
Z kolei na antenie Polsat News rzecznik MSZ ocenił, iż "to był masywny rosyjski nalot na Kijów i na Ukrainę". - To kolejne uszkodzenie naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Ukrainie, konkretnie ucierpiał konsulat - uściślił.
ZOBACZ: Węgry prognozują, ile ziem straci Ukraina. Dyplomata nie ma złudzeń. "Pokój bywa bolesny"
Jak nadmienił Wroński, "pocisk przebił dach i wpadł do pomieszczenia kuchennego". - Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejscu są przedstawiciele ambasady, którzy sporządzają dokumentację, która przedstawiona zostanie w ministerstwie - opisał.
Rzecznik polskiej dyplomacji podkreślił, że placówka RP w Kijowie będzie pracowała dalej, niezależnie od okoliczności. Informację o incydencie związanym z pociskiem i zniszczeniami w budynku ambasady podał portal Defence24.pl.
Wojna w Ukrainie. Rosyjski nalot na Kijów i inne miasta
W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całej Ukrainie. Roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.
Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych.
ZOBACZ: Zmasowany atak Rosjan na Ukrainę. Rakiety i drony spadły na budynki mieszkalne, są ofiary
Agencja Reutera podała, że według niezależnych obserwatorów był to jeden z największych rosyjskich ataków na stolicę Ukrainy i otaczający ją region od początku wojny.Czytaj więcej