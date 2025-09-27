Znani aktorzy poszkodowani w wypadku. Groźne zdarzenie pod Gnieznem

Zderzenie dwóch samochodów pod Gnieznem. Media: Ranny znany aktor

Aktorzy Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca uczestniczyli w poważnym wypadku samochodowym w okolicach Gniezna - ustaliły lokalne media. Mężczyzna ze złamaną ręką został przetransportowany do szpitala. Według doniesień para artystów jechała na jeden ze swoich spektaklów w ramach specjalnego tournée.

W piątek w wielkopolskim Niechanowie doszło do poważnego wypadku. Jak podali policjanci z Gniezna, około 15:40 zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe: citroen i mercedes.

 

"W wyniku wypadku obrażeń ciała w postaci złamania ręki doznał 46-letni kierowca Mercedesa jadącego drogą wojewódzką nr 260 od strony Witkowa" - czytamy w komunikacie.

Niechanowo. Krzysztof Czeczot i Karolina Gorczyca poszkodowani w wypadku

Jak ustalił portal moje-gniezno.pl, poszkodowanym okazał się Krzysztof Czeczot - znany aktor filmowy i teatralny. Wraz z nim podróżowała również aktorka Karolina Gorczyca. Mężczyzna w związku z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

 

ZOBACZ: Tragiczny wypadek 23-latka na Lubelszczyźnie. Bmw roztrzaskane na drzewie

 

"Pasażerka tego auta, jak i kierująca Citroenem, która prawdopodobnie nie zastosowała się do znaku 'ustąp pierwszeństwa' nie odniosły obrażeń" - dodano w policyjnym komunikacie. 

 

Według doniesień aktorzy zmierzali na swój komediowy spektakl w ramach ogólnopolskiego tournee pt. "Optymiści - czyli nasi w Egipcie". Dziennikarze portalu poinformowali, że w wyniku wypadku wydarzenie zostało odwołane.

