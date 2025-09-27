Międzynarodowy Komitet Paralimpijski odwiesił częściowo Rosję i Białoruś z udziału w zimowych igrzyskach paralimpijskich w 2026 roku. Decyzja zapadła podczas walnego posiedzenia w Seulu i otwiera ona drogę rosyjskim i białoruskim sportowcom, by uczestniczyli w zmaganiach pod narodowymi flagami. Ostateczny głos w tej sprawie zajmą jednak poszczególne, międzynarodowe federacje sportowe.

Jak podała agencja AFP, Międzynarodowy Komitet Paralimpijski (IPC) zdecydował o częściowym odwieszeniu Rosji i Białorusi z udziału w przyszłorocznych zimowych igrzyskach paralimpijskich, które odbędą się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo we Włoszech. Zawieszenie obowiązywało od 2023 roku.

Dziennikarze agencji przekazali, że decyzja w tej sprawie zapadła w czasie walnego zgromadzenia komitetu w Seulu. W związku z tym rosyjscy i białoruscy paralimpijczycy mają otwartą drogę do wystartowania w zawodach pod własnymi, narodowymi flagami.

Igrzyska paralimpijskie z Rosją i Białorusią? Zdecydują poszczególne federacje

Rosyjski Komitet Paralimpijski odniósł się do werdyktu międzynarodowej instytucji. Jak stwierdzono, decyzja jest sprawiedliwa i stanowi "przykład tego, jak należy chronić prawa sportowców bez dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe lub poglądy polityczne". Mimo to uzyskanie pełnej zgody na udział paralimpijczyków w nadchodzących zawodach nie będzie takie proste.

ZOBACZ: Rosjanie wrócą do europejskich rozgrywek? Prezydent UEFA o "politycznej histerii"

Werdykt w tej sprawie muszą wydać międzynarodowe federacje sportowe odpowiadające za sześć dyscyplin obowiązujących na igrzyskach. Są to alpejskie narciarstwo zjazdowe, alpejskie narciarstwo biegowe, snowboarding, biathlon, hokej na lodzie oraz curling na wózkach inwalidzkich.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, każdy sportowiec musi otrzymać ważną licencję na sezon 2025/2026 od odpowiedniej międzynarodowej federacji. Decyzja IPC jest związana z podobną podjętą przez MKOl, który także zezwolił, pod ścisłymi warunkami i pod neutralnymi flagami na obecność rosyjskich i białoruskich sportowców na igrzyskach w Mediolanie i Cortinie, podobnie jak miało to miejsce w Paryżu w 2024 roku.