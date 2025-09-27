Dwie osoby zginęły w wyniku poważnego karambolu na ekspresowej trasie S8 nieopodal Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik tamtejszej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, w zdarzeniu uczestniczyły cztery pojazdy, a w jednym z nich zakleszczone zostały cztery osoby. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano na 52, kilometrze trasy S8 w okolicach Oleśnicy w województwie dolnośląskim. W karambolu udział brały dwa samochody osobowe oraz dwa pojazdy ciężarowe.

Jak przekazał rzecznik prasowy kpt. Marcin Purzyński z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy, w pojazdach podróżowało łącznie osiem osób. Droga ekspresowa w miejscu karambolu jest zablokowana.

Tragedia na trasie S8. Karambol czterech pojazdów, są ofiary

W jednym z samochodów zakleszczone zostały cztery osoby. Niestety, mimo akcji ratunkowej dwóch z nich nie udało się uratować. Z kolei dwie pozostałe osoby, w stanie nieprzytomności, ewakuowano z miejsca zdarzenia.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W przypadku kierowców pojazdów ciężarowych ich stan nie jest jeszcze znany.

Chwilę po tej tragedii do podobnego wypadku doszło w tym samym miejscu, lecz na pasie w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam trzy pojazdy, a jedna osoba została poszkodowana.