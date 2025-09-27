Nie żyją łącznie trzy osoby, które padły ofiarą pożarów budynków wielorodzinnych w Wielkopolsce i na Mazowszu. Strażacy na ciało jednej z nich trafili podczas akcji gaśniczej w Lesznie. Z kolei dwie pozostałe osoby - członkowie tej samej rodziny - zginęły w Nowym Dworze Mazowieckim. Do obu dramatycznych zdarzeń doszło w nocy z piątku na sobotę.

Jak poinformował polsatnews.pl rzecznik prasowy kpt. Szymon Kurpisz z Komendy Miejskiej PSP w Lesznie, około godz. 00:30 w nocy z piątku na sobotę służby otrzymały zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słowiańskiej.

Na miejsce skierowano łącznie sześć zastępów. W trakcie działań zarządzona została ewakuacja mieszkańców budynku. Według rzecznika pożar został zlokalizowany na pierwszym piętrze. Ewakuowano łącznie 18 osób.

Leszno i Nowy Dwór Mazowiecki. Pożary w blokach, nie żyją trzy osoby

Kpt. Szymon Kurpisz przekazał jednocześnie, że podczas akcji gaśniczej w jednym z mieszkań natrafiono na ciało 38-latka. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Pozostałe osoby znajdujące się w pobliżu nie zostały poszkodowane. Służby pracują nad ustaleniem przyczyn tragedii. To niejedyne takie zdarzenie, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę.

Podobny pożar pojawił się również w jednym z bloków mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak poinformowała tamtejsza straż pożarna, "w wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć". Byli to ojciec oraz syn.