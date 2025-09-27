Na kanale La Manche doszło do tragedii. Podczas próby nielegalnego dotarcia z Francji do Wielkiej Brytanii na skonstruowanej w prowizoryczny sposób łodzi utonęło dwóch migrantów. Jak przekazała agencja AFP, w tym roku w kanale rozdzielającym wspomniane państwa zginęło już 25 osób.

Dwóch migrantów zginęło w nocy z piątku na sobotę podczas próby nielegalnego przekroczenia kanału La Manche w pobliżu Boulogne-sur-Mer w północnej Francji - przekazała agencja AFP.

Do tragedii doszło u wybrzeży Neufchatel-Hardelot, gdzie około 100 migrantów próbowało wypłynąć prowizoryczną łodzią, aby dotrzeć do Wielkiej Brytanii. Według władz około 60 osób "jest obecnie pod opieką obrony cywilnej".

Francja. Nielegalna próba przekroczenia La Manche. Dwóch migrantów nie żyje

Liczba ofiar śmiertelnych prób nielegalnego przekroczenia kanału La Manche między Francją a Wielką Brytanią wzrosła do co najmniej 25 od początku roku - wynika z bilansu AFP opartego na oficjalnych danych.

W nocy z 9 na 10 września trzech migrantów zginęło niedaleko Calais. Władze poinformowały również o trzech migrantach, którzy prawdopodobnie zaginęli na morzu w innym rejonie tej samej nocy.

Te niezwykle niebezpieczne przeprawy odbywają się na prowizorycznych statkach o długości zaledwie kilku metrów, które są często przeciążone i których wypłynięcia są regularnie chaotyczne.