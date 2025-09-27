Niecodzienny widok w centrum Warszawy. 24-letni obywatel Francji przyciągnął uwagę mieszkańców, gdy w sobotę bez żadnych zabezpieczeń wspinał się po najwyższym w Unii Europejskiej wieżowcu. Jego samotny rajd został unicestwiony na samym szczycie, gdzie na śmiałka czekali stołeczni policjanci.

24-letni francuski alpinista Titouan Leduc stał się obiektem zainteresowania mieszkańców warszawskiego Śródmieścia. Mężczyzna bez elementów zabezpieczających wspiął się w sobotnie popołudnie na Varso Tower - najwyższy wieżowiec nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej.

Brawurowy wyczyn zakończył się jednak dla obywatela Francji aresztowaniem przez warszawskich policjantów.

Wspinaczka bez zabezpieczeń. Popis alpinisty w centrum Warszawy

Leduc, który ma już na koncie m.in. wspinaczkę na polski hotel Presidential czy na wieżę Montparnasse w Paryżu (kolejno 140 i 210 metrów wysokości), tym razem postanowił spróbować swoich sił na kolejnym, jeszcze wyższym budynku.

Wyczyn 24-latka na warszawskim Varso Tower był jednak nielegalny, co poskutkowało wezwaniem na miejsce m.in. policyjnych radiowozów i wozu strażackiego. Jeszcze w trakcie wspinaczki strażacy rozłożyli pod budynkiem trzy duże materace ratunkowe i zabezpieczyli teren.

Ostatecznie mężczyznę ujęto na dachu znajdującym się na wysokości 230 metrów.

24-letni Francuz w najbliższym czasie zostanie przesłuchany w obecności tłumacza.

Tuż przed rozpoczęciem 310-metrowej podróży Titouan Leduc udzielił krótkiego wywiadu agencji AFP, w którym tłumaczył, dlaczego zdecydował się na wspinaczkę w samym środku polskiej stolicy.

- To zupełnie nowa wieża, która została zbudowana niedawno i (...) byłbym pierwszym, który by na nią wszedł, i to jest coś naprawdę ekscytującego, naprawdę ekscytującego - mówił alpinista.

Na ten moment nie wiadomo, co grozi mężczyźnie za nielegalne wspięcie się na Varso Tower. Jego sytuacja będzie jasna dopiero po zebraniu materiału dowodowego przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.