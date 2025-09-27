Duńscy wojskowi zaobserwowali aktywność nieznanych z pochodzenia dronów nad jedną z baz tamtejszych sił powietrznych. Z powodu incydentu w nocy z piątku na sobotę zamknięto przestrzeń powietrzną wokół jednostki. To już kolejne zdarzenie z dronami w Danii. Premier kraju Mette Frederiksen przekazała, że te incydenty to "ataki hybrydowe".

Jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane w nocy z piątku na sobotę nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim - poinformowała duńska policja. - Zdarzenie miało miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ogrodzenia bazy - przekazał duński dziennikarz Simon Skelkjae.

Agencja Ritzau z kolei poinformowała, że przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta dla samolotów. Nie spowodowało to jednak większych zakłóceń w ruchu lotniczym. Siły zbrojne Danii potwierdziły obserwacje bezzałogowców w nocy z piątku na sobotę także w kilku innych lokalizacjach, lecz nie podały szczegółów.

Dania. Kolejne incydenty z dronami. Wykryto ich aktywność nad bazą wojskową

W bazie lotniczej Karup, zlokalizowanej w środkowej części Półwyspu Jutlandzkiego, pracuje 3,5 tys. wojskowych oraz pracowników cywilnych. W jednostce stacjonują śmigłowce sił zbrojnych, mieści się system nadzoru przestrzeni powietrznej, a także szkoła lotnicza. Obiekt to siedziba części dowództwa sił zbrojnych.

W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane, duże drony doszło w Danii. Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu).

W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze. Premier Danii Mette Frederiksen nazwała te incydenty "atakami hybrydowymi".