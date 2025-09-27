Zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych podzielił warszawskich radnych i w krótkim czasie stał się jednym z najbardziej polaryzujących tematów w krajowej polityce. Nowy sondaż SW Research pokazuje, co o nocnej prohibicji sądzą Polacy. Większość badanych popiera zmiany obowiązującego prawa.

W sondażu pracowni SW Research na zlecenie Wirtualnej Polski, ankietowani wyrazili swoje zdanie na temat wprowadzenia nocnej prohibicji w całej Polsce. 62,8 proc. badanych popiera zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego kraju. Przeciwnego zdania jest zaś 20,7 proc. badanych.

Nocna prohibicja nie tylko w stolicy? Polacy zabrali głos

Rodacy, biorący udział w badaniu dot. zakazu sprzedawania alkoholu po godzinie 22, ocenili nowy sejmowy projekt w większości pozytywnie. 39,4 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" na pytanie, czy nocna prohibicja powinna obowiązywać w całej Polsce. Opcję "raczej tak" wybrało 23,4 proc. respondentów.

Sceptyczny stosunek do zakazu handlu alkoholem nocą wyraziło łącznie 20,7 proc. badanych. "Raczej nie" dla nocnej prohibicji powiedziało 11 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie nie" - 9,7 proc.

Swojej opinii nie wyraziło zaś 16,5 proc. badanych.

Zwrot ws. nocnej prohibicji w Warszawie. Trzaskowski zapowiada nowy projekt

O nocnej prohibicji w wybranych dzielnicach Warszawy zrobiło się głośno za sprawą burzliwej rady miasta z 15 września, na której ostatecznie przegłosowano inicjatywę klubu Koalicji Obywatelskiej o wprowadzeniu pilotażowego programu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Tydzień później prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział również ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta, które wejdzie w życie 1 czerwca 2026 roku. Uchwała w tej sprawie pojawi się na radzie miasta wiosną przyszłego roku.

Trzaskowski tłumaczył również, że nocna prohibicja musi zacząć się od ścisłego centrum ze względów logistycznych, takich jak zorganizowanie dodatkowych patroli policji czy oznaczenie miejsc, w których najczęściej dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Spośród dużych polskich miast, nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w ścisłym centrum obowiązuje m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach.