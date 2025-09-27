Drony leciały w kierunku Polski. Zełenski: Zestrzeliliśmy je

- Do Polski zmierzały 92 drony. Zestrzeliliśmy wszystko, choć 19 z nich przedostało się na teren (Rzeczpospolitej) - przekazał na briefingu Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent sprecyzował, że chodzi o incydent z 10 września. Wtedy też po raz pierwszy NATO zestrzeliło rosyjskie bezzałogowce na swoim terytorium sojuszniczym.

- Do Polski zmierzały 92 (rosyjskie) drony. Zestrzeliliśmy wszystko (...). Tak, zestrzeliliśmy je nad terytorium Ukrainy... Można powiedzieć, że przyleciały do nas. Ale widzimy kierunek i, jak to się mówi, choreografię tego lotu - powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Prezydent Ukrainy nawiązał w swojej najnowszej wypowiedzi do rosyjskiego ataku dronowego na polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Maszyny, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, zostały wówczas zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Marcin Przydacz 15 września zaktualizował wcześniejsze doniesienia i oświadczył, że polską przestrzeń powietrzną naruszyło łącznie 21 dronów, a atak ten był "celowym krokiem Rosji".

Drony w kierunku Polski. Zełenski o szczegółach ataku

Jak poinformował w sobotę Zełenski, drony, które dostały się ostatecznie na terytorium Polski były jedynie częścią rosyjskiej prowokacji, której nie udało się powstrzymać ukraińskiemu wojsku.

Prezydent Ukrainy podczas spotkania z dziennikarzami ujawnił również, że na przełomie września i października ukraińskie władze pojadą z oficjalną wizytą do USA, gdzie odbędą serię rozmów ws. wsparcia finansowego i militarnego ze strony amerykańskiej.

W związku z prowokacjami Federacji Rosyjskiej z początku września, Polska złożyła wniosek m.in. o zwołanie Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który umożliwia państwom członkowskim NATO pilne konsultacje w sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa jednego z nich.

Jak przyznał przed kilkoma dniami szef generalny NATO Mark Rutte, członkowie sojuszu mogą zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną państw członkowskich.

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski, Estonii i Danii, NATO uruchomiło we wrześniu misję Wschodnia Straż, aby wzmocnić wschodnią flankę Sojuszu. Nowa strategia militarna zakłada ścisłą współpracę m.in. duńskich myśliwców F-16, francuskich Rafali i niemieckich Eurofighterów.