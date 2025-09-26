Polska 2050 głosowała przeciw odrzuceniu w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o budowie CPK. - To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. (…) Bardzo źle wróży na przyszłość - skomentował premier Donald Tusk. - Nie jest to w żaden sposób naruszenie czy koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy - tłumaczył później marszałek Sejmu.

Sejm w piątek nie przyjął wniosku Lewicy o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu ustawy o zapewnieniu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tym samym projekt - zakładający m.in. wcześniejsze uruchomienie nowego lotniska - został skierowany do dalszych prac w komisji infrastruktury.

Hołownia przeciw odrzuceniu projektu ustawy o CPK

Za odrzuceniem prezydenckiego projektu w pierwszym czytaniu głosowało 203 posłów, przeciw było 211, a 12 wstrzymało się od głosu. Wśród głosujących przeciw wnioskowi Lewicy było dziewięciu posłów Polski 2050, w tym marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei 12 posłów tego ugrupowania wstrzymało się od głosu.

- To jest zły znak ze strony Polski 2050 i marszałka Hołowni. W sprawie CPK mamy swoją mądrą, sensowną wersję z kolejami dużych prędkości. Jest racjonalna i zaczęliśmy to budować. Nie chcemy, żeby nam w tym przeszkadzali ci, którzy narysowali tysiąc plansz, wydali setki milionów złotych na swoje pensje i niczego nie zrobili. Prezydent Nawrocki jest po stronie tamtych ludzi. Jest mi przykro, że marszałek Hołownia i tak duża grupa posłów z jego ugrupowania stanęli w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, bo to bardzo źle wróży na przyszłość - powiedział w Sejmie Donald Tusk.

Później marszałek Hołownia mówił dziennikarzom o rozmowie z premierem, która miała dotyczyć sposobu głosowania przez klub Polska 2050 nad prezydenckim projektem. - Komisja infrastruktury naprawdę chce pracować nad tą ustawą, żeby wykazać też absurdy, które się w niej znajdują - tłumaczył Hołownia.

Posłowie Polski 2050 wyłamali się z koalicji? Hołownia tłumaczy

- Wyjaśniłem to panu premierowi. Moje wyjaśnienia zostały przyjęte. Nie jest to w żaden sposób naruszenie czy koalicji, czy naszego stosunku do meritum tej ustawy - do tego, co się w niej znajduje. Rozstaliśmy się w zgodzie, w pokoju, więc nie należy się tu chyba doszukiwać jakichś specjalnych sensacji - ocenił marszałek.

Dodał, że posłowie "zdecydowali, jak zdecydowali", ponieważ głosowanie miało charakter proceduralny i nie dotyczy uchwalania ustaw. - Jeden czuł w tę stronę, nie było dyscypliny; drugi był bardziej przekonany do tego - wyjaśnił.

Jego zdaniem, projekt noweli o CPK zawiera "wiele błędów" i jest "w znacznej mierze" powieleniem rozwiązań proponowanych wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak stwierdził, jest to "cały czas ta sama gra" środowiska PiS, czyli składanie tych samych ustawy i rozwiązań dot. CPK, które "nie posuną sprawy do przodu".

Hołownia powiedział ponadto, że sam jako poseł jest ostrożny w odrzucaniu projektów w pierwszym czytaniu. - To jest temat bardzo nośny i myślę, że komisja infrastruktury jest właściwym miejscem, żeby się tym projektem zająć i - jeżeli to w ogóle będzie możliwe - próbować go naprawić - podkreślił.

"Oj, będą konsekwencje", "Był rozłam". Komentarze polityków ws. głosowania

W mediach społecznościowych opinią na temat wyniku głosowania dotyczącego prezydenckiego wniosku o CPK podzielili się także liczni politycy. "Oj, będą konsekwencje" - napisał na X poseł PiS Paweł Jabłoński.

💥🤬 Wściekły Tusk analizuje, którzy posłowie koalicji zagłosowali ws. #CPK wbrew Platformie...



Oj, będą konsekwencje 😀 https://t.co/zOqv3TJlI0 pic.twitter.com/1A6r8n5l5U — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) September 26, 2025

"Z Szymonem Hołownią za projektem prezydenckim głosowało jedynie 8 posłów jego partii. Gdyby ci, którzy z P2050 się wstrzymali, głosowali razem z Koalicją 15.10, to spokojnie głosowanie byłoby wygrane. De facto w P2050 był rozłam" - zauważył poseł KO Roman Giertych.

Natomiast były premier w rządzie PiS Mateusz Morawiecki napisał: "'Kierownik' przyszedł dopilnować swojej koalicji, ale partyjniactwo przegrało z ambitną Polską. Projekt prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie 'Tak dla CPK' będzie procedowany w Sejmie".

"Kierownik" przyszedł dopilnować swojej koalicji, ale partyjniactwo przegrało z ambitną Polską.



Projekt Prezydenta @NawrockiKn w sprawie #TakDlaCPK będzie procedowany w Sejmie. 💪 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 26, 2025

"Szymon Hołownia za dalszymi pracami nad ustawami autorstwa prezydenta Nawrockiego i Ordo Iuris. Nocna kolacja z Jarosławem Kaczyńskim i są efekty! Po prostu żenada" - zareagował przedstawiciel Lewicy Tomasz Trela.

Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak napisał: "Donald Tusk traci kontrolę nad koalicją, a to jest bardzo dobra wiadomość dla Polski".

Swój komentarz zamieściła również deputowana do Parlamentu Europejskiego Ewa Zajączkowska-Hernik: "Ekipa Tuska od początku blokowała obywatelski projekt ustawy o CPK, pod którym podpisało się niemal 200 tysięcy obywateli. Zamiast niego przedstawili swoją, ograniczoną wersję Centralnego Portu Komunikacyjnego. Miliony Polaków chcą jednak dużego, ambitnego projektu infrastrukturalnego, a nie jego wykastrowanej wersji, dlatego bardzo dobrze, że oryginalna wersja raz jeszcze pojawiła się w Sejmie. Jak nie drzwiami, to oknem".

Koalicja Tuska przegrała głosowanie w Sejmie i prezydencki projekt ustawy o CPK, będący powtórzeniem projektu obywatelskiego, został skierowany do dalszych prac❗👏



Wniosek Lewicy o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu upadł, bo wyłamała się duża grupa posłów Polski2050 - 9… pic.twitter.com/z0DsL4Z0o3 — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) September 26, 2025

CPK. Co zakłada prezydencki projekt?

Prezydencki projekt o CPK przewiduje m.in. zakończenie prac budowlanych na nowym lotnisku pod Baranowem do końca 2031 r., uruchomienie cywilnego ruchu lotniczego do końca 2032 r. oraz rozwój ok. 2 tys. km nowych linii kolejowych, w tym Kolei Dużych Prędkości.

Zakłada on też: przeniesienie całego ruchu lotniczego z warszawskiego Lotniska Chopina na CPK najpóźniej do końca 2032 r., wprowadzenie zakazu dofinansowywania połączeń lotniczych przez państwowe podmioty oraz finansowanie programu CPK za pomocą skarbowych papierów wartościowych na co najmniej 66,18 mld zł.