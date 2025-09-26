- Nie będziemy na pewno podnosili składki zdrowotnej - zapowiedział premier Donald Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej. Tym samym odniósł się do słów minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która zapowiedziała, że będzie rekomendowała podniesienie składki zdrowotnej, by zniwelować dziurę w budżecie NFZ.

- Nie będziemy na pewno podnosili składki zdrowotnej - zadeklarował Tusk. - Proszę traktować wypowiedź pani minister jako taki ostry sygnał, że musimy zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili ministerstwo i NFZ mają do dyspozycji - dodał.

Premier: Czeka nas seria trudnych rozmów

Kontynuując swoją zapowiedź, premier zapowiedział rządowe prace nad organizacją wydatków w ochronie zdrowia. Jak wskazał, priorytetem będzie precyzyjna analiza, "gdzie te wydatki można zracjonalizować, gdzie te pieniądze są marnowane, gdzie nie służą bezpośrednio zdrowiu pacjentów".

- Czeka nas seria trudnych i ciężkich rozmów, przede wszystkim w trójkącie NFZ, Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia. Będę w tym też uczestniczył, będziemy informowali o efektach - powiedział premier.