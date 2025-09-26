Siły ukraińskie odnotowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, które prawdopodobnie należą do Węgier - przekazał w piątek po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do sprwy odniósł się węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto.

Wołodymyr Zełenski przeprowadził w piątek odprawę, w której uczestniczyli m.in. Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy oraz minister obrony Denys Szmyhal.

"Przedstawiono raporty dotyczące sytuacji na froncie - kluczowych kierunkach - oraz sytuacji wzdłuż granicy" - czytamy.

Węgierskie drony nad Ukrainą. Wołodymyr Zełenski: Mogły prowadzić rozpoznanie

Wśród ujawnionych po spotkaniu informacji jest ta, dotycząca pojawienia się dronów na granicy ukraińsko-węgierskiej. "Siły ukraińskie odnotowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, które prawdopodobnie należą do Węgier" - przekazał w mediach społecznościowych Zełenski.

"Wstępne oceny sugerują, że mogły one prowadzić rozpoznanie potencjału przemysłowego ukraińskich obszarów przygranicznych" - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że zlecił służbom zweryfikowanie wszystkich dostępnych informacji i sporządzenie pilnych raportów dotyczących każdego odnotowanego incydentu.

Węgry odpowiadają. Peter Szijjarto: Teraz widzi potwory

Do informacji ujawnionych przez Zełenskiego odniósł się minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. "Prezydent Wołodymyr Zełenski zaczyna wariować z powodu swojej antywęgierskiej postawy. Teraz widzi potwory" - teraz widzi potwory.