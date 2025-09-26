Na drodze na drodze powiatowej nr 1415L na Lubelszczyźnie doszło do tragicznego wypadku. 23-letni kierowca bmw stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął na miejscu. Siła uderzenia rozerwała auto niemal na pół.

Droga powiatowa nr 1415L na odcinku pomiędzy miejscowościami Potok a Zalesie została w czwartek zablokowana z powodu tragicznego wypadku drogowego - poinformowała w piątek rano rycka policja.

Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje 23-latek

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierowca samochodu marki BMW, mieszkaniec powiatu ryckiego, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożne drzewo. Jak pokazują zdjęcia ze zdarzenia, auto zostało niemal przepołowione.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Interweniowali policjanci, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. "Niestety, w wyniku zderzenia mężczyzna poniósł śmierć na miejscu" - przekazano w komunikacie.

Ze względu na zablokowaną drogę, ruch został przekierowany na objazdy wyznaczone lokalnymi trasami.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie, dostosowanie prędkości do warunków na drodze oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb ratunkowych pracujących na miejscu wypadku.