Północnokoreański statek handlowy przekroczył Północną Linię Graniczną (NLL - Northern Limit Line), która wyznacza granicę morską pomiędzy tymi krajami - poinformowało wojsko Korei Południowej. Do incydentu doszło na Morzu Żółtym, na północny zachód od wyspy Baengnyeong.

Zdaniem południowokoreańskiego wojska statek "wtargnął" do NLL wczesnym rankiem, około godz. 5 rano czasu lokalnego. Następnie jednostka wycofała się ze spornego obszaru po tym, jak oddano w jej kierunku strzały ostrzegawcze. Zdaniem wojska czynności zostały przeprowadzone według standardowej procedury.

ZOBACZ: "Zbyt zachodnie". Kuriozalny ruch koreańskiej dyktatury

Pjongjang jak dotąd nie skomentował tego incydentu. Istotne jest jednak to, że władze Korei Północnej nie uznają granicy morskiej "NLL" za formalnie obowiązującą. Została ona ustanowiona po wojnie koreańskiej, która miała miejsce w latach 1950-1953. W przeszłości obszar ten był miejscem śmiertelnych starć morskich.

Kim Dzong Un pracuje nad nową bronią. "Program jest w końcowej fazie"

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zadeklarował w trakcie 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że doprowadzi do zakończenia "błędnego koła" w sprawie napięć i incydentów ze swoim sąsiadem.

ZOBACZ: Korea Północna ma napęd jądrowy do okrętów podwodnych... od Rosji

W czwartek ostrzegł on swoich sojuszników, że Korea Północna finalizuje prace nad nową międzykontynentalną rakietą balistyczną, zdolną do przenoszenia broni jądrowej. Pocisk może zostać wykorzystany do uderzenia w Stany Zjednoczone.

- Niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie przewagi w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, czy też o zabezpieczenie własnego reżimu, Korea Północna kontynuuje prace nad międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi ICBM zdolnymi do przenoszenia bomb atomowych - wskazał podczas wizyty na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.

- Mówi się, że program jest w końcowej fazie - podkreślił, przywódca Korei Południowej.