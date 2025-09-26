Prorosyjska Partia Serce Mołdawii (PRIM) wykluczona ze startu w wyborach parlamentarnych, które mają odbyć się w najbliższą niedzielę. Taką decyzję podjęła Centralna Komisja Wyborcza w stolicy kraju. Na czele ugrupowania, które nie weźmie udziału w politycznej rozgrywce stoi wspierająca działania Kremla Irina Vlah.

Centralna Komisja Wyborcza (CEC) w Kiszyniowie wykluczyła ze startu w nadchodzących wyborach prorosyjskie ugrupowanie polityczne. Partia Serce Mołdawii samodzielnie mogła liczyć na ok. 3 procent poparcia obywateli Mołdawii.

Na czele ugrupowania stoi mołdawska polityk i prawniczka pochodzenia gagausko-bułgarskiego Irina Vlah, która otrzymała m.in. od polskiego MSZ 5-letni zakaz wjazdu na teren Polski ze względu na wspieranie przez nią wyborów w Rosji.

Prorosyjska partia wykluczona z list wyborczych w Mołdawii

Decyzję CEC (sześć głosów za i trzy przeciw - red.) poprzedziło czwartkowe postanowienie Sądu Apelacyjnego, na wniosek ministerstwa sprawiedliwości, o ograniczeniu działalności prorosyjskiej partii. Jego powodem było toczące się postępowanie w sprawie nielegalnego finansowania działalności PRIM.

O ile usunięcie Serca Mołdawii z wyborów nie wpłynie dramatycznie na wynik BEP (prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy - red.), może to spowodować logistyczne problemy tuż przed otwarciem lokali wyborczych. Ugrupowanie musi w ciągu 24 godzin zaktualizować listy z zachowaniem przepisów wyborczych i kwot dotyczących płci.

Mołdawia. W niedzielę poznamy skład nowego parlamentu

W najbliższą niedzielę odbędą się w Mołdawii wybory parlamentarne, które wcześniej prezydent kraju Maia Sandu nazwała "najważniejszymi w historii". Utrata większości przez rządzącą obecnie proeuropejską partię PAS otworzy drogę do władzy ugrupowaniom prorosyjskim.

Wybory mogą zaważyć na procesie eurointegracji, ponieważ partie opozycyjne, mające szanse na wejście do parlamentu, prezentują stanowiska de facto eurosceptyczne lub otwarcie krytyczne wobec tego projektu.

Analitycy podkreślają, że przy dużej mobilizacji diaspory PAS wciąż ma pewne szanse na zdobycie większości.