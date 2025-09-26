Pozorowane wypadki i awaryjne lądowania. Ostrzeżenia dla trzech powiatów

Symulacja lądowania porwanego statku powietrznego, epizody bojowo-realizacyjne i pozorowane zdarzenia drogowe odbędą się w sobotę na terenie trzech powiatów w woj. Wielkopolskim. O zaplanowanych ćwiczeniach poinformowała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Nocny Tropiciel".

Ćwiczenia służb ratowniczych z zakresu ratownictwa lotniczego odbędą się w sobotę na terenie powiatów ostrowskiego, krotoszyńskiego i rawickiego. O zaplanowanych pracach poinformowała Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Nocny Tropiciel" RENEGADE/SAREX.

ZOBACZ: Pierwsze takie manewry na Bałtyku. Ruszają polsko-szwedzkie ćwiczenia "Gotlandzka Straż"

Przeprowadzona zostanie m.in. symulacja awaryjnego lądowania porwanego statku powietrznego. W planach są także pozorowane zdarzenia drogowe oraz epizody bojowo-realizacyjne. Celem tych działań jest doskonalenie współdziałania służb ratowniczych, porządkowych oraz administracji publicznej, aby w razie sytuacji realnego zagrożenia możliwe było podejmowanie szybkich i skutecznych działań.

Ćwiczenia służb w Wielkopolsce. Ostrzeżenia dla trzech powiatów

Służby ostrzegają, że w sobotę mieszkańcy wybranych powiatów na terenie Wielkopolski mogą stać się świadkami pozorowanych akcji ratowniczych. Mogą oni także zaobserwować większą obecność służb w terenie oraz doświadczyć czasowych utrudnień w ruchu drogowym.

W związku z tym mieszkańcy są proszeni o zachowanie spokoju oraz ostrożności i stosowanie się do poleceń służb. "Podkreślamy - to tylko ćwiczenia! Organizowane są w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i sprawną współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy" - wskazano w komunikacie.