Polsat News najczęściej cytowaną stacją telewizyjną. Historyczny sukces
Z najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów (IMM) wynika, że w sierpniu 2025 roku Polsat News był najczęściej cytowaną stacją telewizyjną.
Stacja odnotowała blisko 3,5 tys. wzmianek, co pozwoliło jej awansować o jedno miejsce w zestawieniu w porównaniu do lipca i wyprzedzić dotychczasowego lidera w tej kategorii – TVN24. Polsat News zajął 4. miejsce w ogólnym rankingu TOP 15 wszystkich mediów w Polsce. Na podium znalazły się kolejno: Onet.pl, "Rzeczpospolita" oraz Wp.pl.
– Tak wysoka cytowalność to nagroda dla naszych dziennikarzy. To oni dzień w dzień zadają najtrudniejsze pytania, nie boją się rozmawiać ze wszystkimi i sięgają po tematy, po które inni nie chcą sięgać albo uważają je za mniej ważne – mówi dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Polsatu, redaktor naczelny Interii i współtwórca podcastu "Polityczny WF", Piotr Witwicki.
Raport IMM pokazuje, że Polsat News konsekwentnie umacnia swoją pozycję wśród najbardziej opiniotwórczych mediów.
