Końcówka września w większości kraju będzie słoneczna. Jak informują synoptycy IMGW, sytuacja ulegnie zmianie już w przyszłym tygodniu. Należy spodziewać się lekkiego ochłodzenia, lokalnych przymrozków i opadów deszczu.

Najbliższy weekend w większości kraju będzie słoneczny, z temperaturami do 19 st. C. - poinformowała synoptyczka IMGW Dorota Pacocha. Dodała, że od przyszłego tygodnia może wystąpić lekkie ochłodzenie, a temperatury będą oscylować w przedziale od 11 st. C do 16 st. C.

Prognoza pogody. Ostatnie dni września - ochłodzenie i przymrozki

W piątek maksymalnie możemy spodziewać się 17 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i słaby, a niebo bezchmurne. To jedna z ostatnich okazji, by wybrać się w tym roku na ciepły spacer.

W nocy z piątku na sobotę będzie równie bezchmurnie i tylko lokalnie, na krańcach południowo-zachodnich i południowych może pojawić się deszcz i mgły z ograniczeniem widzialności do 200 metrów.

Nad ranem temperatura wyniesie od -1 st. C do 5 st. C. w centrum po 11 st. C. na wybrzeżu. Na wschodzie prognozowane są przygruntowe przymrozki do minus 3 st. C.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami na krańcach południowo-zachodnich i północno-wschodnich wystąpi zachmurzenie duże, tam też możliwe słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie od 14 st. C. na północnym wschodzie do nawet 19 st. C. na zachodzie i południu kraju.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, zwłaszcza na północnym wschodzie. Jak dodała synoptyczka IMGW, na zachodzie i na południu pojawią się rozpogodzenia. Nad ranem w Kotlinach Sudeckich pojawi się mgła z ograniczeniem widzialności do 200 metrów.

Temperatura od 3 st. C. na południu do 10 st. C. na wybrzeżu. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.