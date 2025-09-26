"Podejrzany dron" nad lotniskiem w Danii. Zamknięto przestrzeń powietrzną

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem Aalborg w Danii została w czwartek w nocy ponownie zamknięta po wykryciu "podejrzanego drona". To drugi incydent w ciągu ostatnich dni, gdy ruch lotniczy w tym porcie musiał zostać wstrzymany z powodu aktywności niezidentyfikowanych bezzałogowców.

Lotnisko Aalborg w Danii zostało w czwartek późnym wieczorem zamknięte po zgłoszeniu o obecności niezidentyfikowanego obiektu latającego - podaje agencja Reutersa.

Przestrzeń powietrzna nad portem została wyłączona o godz. 23:40 czasu lokalnego (22:40 w Polsce). Policja poinformowała, że w rejonie lotniska wykryto "podejrzanego drona".

Ostatecznie nie potwierdzono jednak, że rzeczywiście doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Ruch lotniczy wznowiono niespełna godzinę później, w piątek o godz. 00:35 czasu lokalnego (23:35 w Polsce).

Incydent spowodował zakłócenia w kursowaniu samolotów - według serwisu FlightRadar24 odwołano lot SK1225 z Kopenhagi do Aalborga, a samolot KLM zmierzający do Aalborga musiał zawrócić do Amsterdamu.

"Ataki hybrydowe". Podejrzane drony paraliżują lotniska w Danii

To już drugi taki incydent w Aalborgu w ciągu zaledwie dwóch dni. Poprzedniego wieczoru lotnisko, obsługujące zarówno loty cywilne, jak i wojskowe, było zamknięte przez około trzy godziny z tego samego powodu.

Do podobnych zakłóceń doszło wcześniej również na głównym lotnisku w Kopenhadze i w kilku innych miastach m.in. w Esbjerg, Sonderborg i Skrydstrup. W związku z aktywnością bezzałogowców zamknięto też port lotniczy w Billund.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen, nazwał powtarzające się nocne loty dronów "atakami hybrydowymi", łączącymi elementy taktyki wojskowej i działań utajonych. Jak podkreślił, ich celem jest wywoływanie strachu i destabilizacja.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za incydentami. Duńskie władze analizują sytuację i rozważają powołanie się na artykuł 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, który pozwala państwom członkowskim NATO na zwołanie konsultacji w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa.