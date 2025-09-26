Rafał Trzaskowski po raz pierwszy od przegranej w wyborach prezydenckich udzieli wywiadu, który współprowadził będzie Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsatu. Redaktor naczelny Interii przekazał, że podczas rozmowy poruszone zostaną tematy m.in przebiegu kampanii oraz zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Transmisja rozmowy w Polsat News od godz. 17:45.

W piątek w ramach Campus Academy 2025 Rafał Trzaskowski udzieli pierwszego wywiadu po przegranej w wyborach prezydenckich.



Wydarzenie organizowane w Międzyzdrojach to nowa formuła wydarzenia Campus Polska Przyszłości.

Pierwszy wywiad z Rafałem Trzaskowskim po wyborach

Rozmowę z Rafałem Trzaskowskim współprowadził będzie Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki w Telewizji Polsat, współautor podcastu "Polityczny WF".

Piotr Witwicki zapowiada, że wśród poruszanych tematów znajdą się między innymi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy, a także przebieg kampani i przyczyny przegranej Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

ZOBACZ: Nocna prohibicja w Warszawie. Radni podjęli decyzję



Oprócz Piotra Witwickiego w panelu wezmą także udział: Agnieszka Wiśniewska, szefowa Krytyki Politycznej, prezeska zarządu Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego oraz Wojciech Szacki, kierujący działem politycznym Polityki Insight.

"Pierwsza rozmowa po wyborach to moment bilansu i pytanie o przyszłość. Co naprawdę wydarzyło się w kampanii i jakie wnioski płyną z jej przebiegu? Jaką rolę odegrają nowe ruchy społeczne, a jaką młode pokolenie, które coraz śmielej domaga się głosu w debacie publicznej?" - brzmi opis panelu.

W drugiej turze wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski zmierzył się z Karolem Nawrockim, kandydatem popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prezydent stolicy przegrał wybory zdobywając 49,11 proc. poparcia (10 237 286 głosów).

WIDEO: "Absolutna nieprawda". Prof. Zbigniew Izdebski odpiera zarzuty o edukacji zdrowotnej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

polsatnews.pl