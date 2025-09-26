Papież Leon XIV wskazał swojego następcę. "Pierwsza taka nominacja w pontyfikacie"

Papież Leon XIV mianował arcybiskupa Filippo Iannone nowym prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. To pierwsza taka nominacja obecnego Ojca Świętego w kręgach Kurii Rzymskiej. Wcześniej, przed zwycięstwem w konklawe, pełnił tę funkcję osobiście.

Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, dotychczas abp Filippo Iannone pełnił urząd prefekta Dykasterii ds. Tekstów Prawnych. Nowe obowiązki, w związku ze zmianą stanowiska, przejmie po swoim poprzedniku, którym był kardynał Robert Prevost, obecny papież Leon XIV.

Papież zdecydował. Filippo Iannone przejmie obowiązki

Od połowy października włoski hierarcha będzie oficjalnie piastować urząd prefekta Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącego ustanowionej przy niej Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.

Pochodzący z Neapolu 68-letni abp Iannone to karmelita i prawnik kanoniczny z bogatym doświadczeniem w sądach, uniwersytetach papieskich i archidiecezji - podkreśliło biuro Stolicy Apostolskiej w komunikacie.

W swojej posłudze dla Kościoła zajmował wiele różnych stanowisk, m.in. członka Rady ds. Prawnych Konferencji Episkopatu Włoch. W 2012 r. został mianowany przez Benedykta XVI namiestnikiem diecezji rzymskiej, w 2017 r. został przeniesiony przez Franciszka na stanowisko adiunkta sekretarza Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych. W następnym roku, 7 kwietnia 2018 r., został przewodniczącym tej Rady.

Zadania prefekta Dykasterii ds. Biskupów

Biuro Watykanu wyjaśniło, że do zadań arcybiskupa będzie należało kontynuowanie dzieła jego poprzednika, a także pomaganie papieżowi w wyborze nowych biskupów diecezjalnych na całym świecie. Po wskazaniu księży, którzy mogliby jego zdaniem poprowadzić wspólnoty kościelne, ostateczna decyzja będzie należała do Leona XIV.

"Nominacja arcybiskupa Iannone jest pierwszą nominacją szefa dykasterii dokonaną przez papieża Leona. Jedyna inna nominacja na wyższe stanowisko w Kurii Rzymskiej została dokonana 22 maja - zaledwie kilka dni po jego wyborze - kiedy mianował siostrę Tizianę Merletti, zakonnicę z Instytutu Sióstr Franciszkanek Ubogich, sekretarzem Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Apostolskich" - zauważono w komunikacie Vatican News.