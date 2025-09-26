Władimir Putin ma "bardzo dobrą propozycję" zakończenia wojny - twierdzi Alaksandr Łukaszenka. Poradził przy tym władzom w Kijowie, aby przystały na ofertę Kremla, bo inaczej "stracą Ukrainę". Przywódcy Rosji i Białorusi odbyli w piątek rozmowę.

Łukaszenka ujawnił w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji, że propozycja Władimira Putina dot. zakończenia wojny z Ukrainą została już przekazana m.in. Donaldowi Trumpowi podczas szczytu na Alasce w zeszłym miesiącu.

Białoruski prezydent, który w piątek uczestniczył w ponad pięciogodzinnym spotkaniu z Putinem nie zdradził jednak szczegółów paktu rosyjsko-ukraińskiego.

Ukraina-Rosja. Łukaszenka zdradza "propozycję" Putina

W rozmowie z rosyjskim reporterem Pawłem Zarubinem Łukaszenka określił propozycję pokojową jako "dobrą dla Ukrainy" i poradził Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby ten przystał na warunki zaproponowane przez rosyjskiego prezydenta.

- To dobra propozycja dla Ukrainy. Propozycja, którą Donald Trump usłyszał między innymi na Alasce, a następnie została przekazana do Waszyngtonu do rozpatrzenia i omówienia. Bardzo dobra propozycja" - mówił przywódca białoruskiego reżimu.

Jeśli władze Ukrainy nie zdecydują się zaakceptować planu Putina - zdaniem Łukaszenki - konflikt zbrojny na Wschodzie osiągnie niespotykaną jak dotąd skalę.

- Jeśli Ukraińcy nie zaakceptują tych propozycji, będzie jak na początku specjalnej operacji wojskowej. Będzie jeszcze gorzej; stracą Ukrainę - przekonywał Łukaszenka.

Jak podaje agencja Reuters, prezydent Białorusi zasugerował, że on, Putin i Zełenski, jako "przywódcy trzech krajów słowiańskich", powinni usiąść i wspólnie wypracować plan porozumienia na Wschodzie.

Wypowiedź Łukaszenki dociera do mediów zaledwie kilka dni po przemówieniu Donalda Trumpa podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ, na którym prezydent USA powiedział, iż z pomocą sojuszników z Unii Europejskiej Ukraina jest w stanie odzyskać wszystkie okupowane przez Rosję terytoria. Dodał, iż powinna zrobić to teraz, dopóki rosyjska gospodarka znajduje się w stanie głębokiej zapaści.