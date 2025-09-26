Potężny pożar wybuchł w obwodzie smoleńskim w Rosji po zderzeniu pociągu towarowego z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Wykoleiło się 18 cystern z benzyną, a nad miejscem katastrofy uniosły się kłęby czarnego dymu. W wypadku ranne zostały dwie osoby.

Do wypadku doszło w piątek rano na przejeździe między stacjami Rudnia i Gołynka, w pobliżu miejscowości Ryżykowo w obwodzie smoleńskim - podały w komunikacie w mediach społecznościowych Koleje Moskiewskie.

Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy w chwili, gdy zbliżał się pociąg towarowy. Maszynista zaciągnął hamulec awaryjny, jednak zderzenia nie udało się uniknąć.

Katastrofa kolejowa w Rosji. Pociąg uderzył w ciężarówkę, są ranni

Pociąg uderzył w samochód, a następnie doszło do wykolejenia lokomotywy i zapłonu przewożonego ładunku, składającego się z 18 cystern z benzyną.

🚨 BREAKING: In Smolensk, a truck knocked a freight train off the rails — the train was carrying fuel tankers



The truck driver drove onto a railway crossing in front of the approaching train. The locomotive engineer tried to apply emergency brakes, but there wasn’t enough… pic.twitter.com/CtJ1QZZ961 — NEXTA (@nexta_tv) September 26, 2025

W akcji bierze udział ponad 40 strażaków. Na miejsce skierowano również pociągi gaśnicze i ratownicze. Nad rejonem katastrofy wciąż unoszą się kłęby gęstego, czarnego dymu, widoczne z dużej odległości.

W wyniku wypadku obrażeń doznała załoga lokomotywy - maszynista i jego pomocnik. Obaj zostali przewiezieni do szpitala z umiarkowanymi obrażeniami, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

Katastrofa spowodowała poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Z powodu pożaru część połączeń między Białorusią a Rosją została odwołana, a ruch na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.