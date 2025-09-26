Katastrofa kolejowa w obwodzie smoleńskim. Płonie kilkanaście cystern

Świat
Katastrofa kolejowa w obwodzie smoleńskim. Płonie kilkanaście cystern
Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Federacji Rosyjskiej
Katastrofa kolejowa koło Ryżykowa

Potężny pożar wybuchł w obwodzie smoleńskim w Rosji po zderzeniu pociągu towarowego z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Wykoleiło się 18 cystern z benzyną, a nad miejscem katastrofy uniosły się kłęby czarnego dymu. W wypadku ranne zostały dwie osoby.

Do wypadku doszło w piątek rano na przejeździe między stacjami Rudnia i Gołynka, w pobliżu miejscowości Ryżykowo w obwodzie smoleńskim - podały w komunikacie w mediach społecznościowych Koleje Moskiewskie.

 

Według wstępnych ustaleń kierowca ciężarówki wjechał na przejazd kolejowy w chwili, gdy zbliżał się pociąg towarowy. Maszynista zaciągnął hamulec awaryjny, jednak zderzenia nie udało się uniknąć. 

Katastrofa kolejowa w Rosji. Pociąg uderzył w ciężarówkę, są ranni

Pociąg uderzył w samochód, a następnie doszło do wykolejenia lokomotywy i zapłonu przewożonego ładunku, składającego się z 18 cystern z benzyną

 

 

 

 

 

W akcji bierze udział ponad 40 strażaków. Na miejsce skierowano również pociągi gaśnicze i ratownicze. Nad rejonem katastrofy wciąż unoszą się kłęby gęstego, czarnego dymu, widoczne z dużej odległości. 

 

W wyniku wypadku obrażeń doznała załoga lokomotywy - maszynista i jego pomocnik. Obaj zostali przewiezieni do szpitala z umiarkowanymi obrażeniami, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

 

ZOBACZ: Przejścia graniczne z Białorusią otwarte. W kolejkach stało kilkaset aut

 

Katastrofa spowodowała poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Z powodu pożaru część połączeń między Białorusią a Rosją została odwołana, a ruch na tym odcinku został całkowicie wstrzymany.

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone"
Agata Sucharska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
CIĘŻARÓWKAPOCIĄG TOWAROWYPOŻARROSJASMOLEŃSKŚWIATWYKOLEJENIEWYPADEK KOLEJOWY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 